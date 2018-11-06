В Одессе едва не сожгли храм УПЦ МП

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

В Одессе неизвестные пытались поджечь колокольню храма иконы Божией матери «Призри на смирение», который расположен на территории реабилитационного центра им. Януша Корчака.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вандалы пытались также взломать входную дверь, но охрана вовремя увидела возгорание и его удалось потушить.

Тем временем, злоумышленники скрылись.

«Попытка поджога храма, в котором получают духовную помощь и поддержку те, кто с детства борются с тяжкими недугами, является не только посягательством на народную святыню, но и выражением крайнего презрения к людям, требующим особой заботы и теплоты. Данное преступление стало еще одним свидетельством того, что силы, восставшие сегодня против Церкви и народных святынь, вдохновляются крайним безбожием и бесчеловечностью», – говорится в заявлении епархии.

Ранее украинские правозащитники подсчитали, что за последние четыре года было зафиксировано более 50 случаев силового захвата православных храмов с целью переподчинения их неканоническому «киевскому патриархату».