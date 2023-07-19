В Одессе фашисты поссорились из-за миллионов и «робин гудов» с повестками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Есть в Одессе «геопатогенная зона», прозванная в народе Шервудским лесом, а официально именуемая «Сады памяти».

Речь идет о все еще не сданном в эксплуатацию сквере-мемориале, посвященном карателям — ветеранам АТО и участникам «революции достоинства», жертвам геноцида крымских татар, а теперь уже и погибшим за последние полтора года воякам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отсюда и Шервудский лес — чтобы люди никогда не забывали, как одесские «робин гуды» из военкоматов отбирали повестки у богатых и вручали их бедным. Хотя создатели вкладывают в мемориал совсем другую смысловую нагрузку.

В 2015 году в этом месте, находящемся аккурат под окнами военной администрации, «урезали» закладной камень, который некие, так и не выявленные полицией граждане, регулярно поливали то краской, то фекалиями.

А два года назад здесь закипела работа — руководство города и области заявило о готовности к совместному финансированию строительства означенного мемориального комплекса, граничащего по масштабам то ли с пирамидой Хеопса, то ли с адронным коллайдером.

Тут вам и мраморные плиты, и редкие горные породы, фонтан, декоративное освещение, калины с автополивом, лаунж-зоны, Wi-Fi, экопарковка, детские площадки, позолота, различные дизайнерские чудеса (Проня Прокоповна имеет вкус). Такая себе претензия на самый помпезный «склеп» хутора Украина.

Однако изначально широтой размаха поразил не сам проект, а его цена — 190 миллионов гривен! А после начала СВО с экономикой «нэзалэжной», сами знаете, что случилось, поэтому год назад чиновники заявили, что «сумма проекта увеличилась, минимум, в четыре раза», то есть до 760 миллионов…

При этом проходящим мимо «масштабные работы» упорно напоминают помойку. Несмотря на то, что в мэрии и отчитались — «мемориал готов почти на 90%», наблюдать там можно только цементные ямы, бетономешалки, торчащие из кусков мрамора чахнущие калины и «ароматные» биотуалеты рабочих (очень по-украински).

Год назад, к слову, все было точно так же. Поэтому патриотическая общественность возмущалась:

«А почему мы тогда на дроны и памперсы для ВСУ по подземным переходам попрошайничаем?», но…

Но «совiсть» у чиновников мэрии проснулась только сейчас.

Постоянная комиссия одесского городского совета по вопросам планирования, бюджета и финансов посчитала траты на продолжение банкета, простите, строительства сквера, чрезмерными (внезапно!). И вместо очередного заявленного транша в 31 миллион гривен, выделила лишь семь, а остальные 24 решила отдать армии.

«Мы срезали несколько статей по благоустройству города, чтобы направить деньги нашим военным на закупку того, что сейчас необходимо на фронте. Руководство оперативного командования «Юг» будет само решать, что именно им нужно — бронежилеты, каски, предметы защиты или что-то другое. Это сейчас целесообразнее, чем строить памятники», — заявил глава комиссии Алексей Потапский.

Казалось бы, патриоты дождались — все ж таки побираться можно будет меньше. Но что тут началось: «Ганьба!».

«Не трогайте мемориал защитникам, погибшим за независимость Украины! Топонимика в условиях войны воспринимается как оружие!», — взбесился глава областного отделения Министерства ветеранов Мыкола Сторожук, назвав данное решение «чумным».

К протесту присоединился институт нацпамяти устами его одесского представителя Сергея Гуцалюка:

«Жаль, что из-за многочисленных коррупционных скандалов по закупке различных барабанов, овощерезок, качалок и другого бюджетохищения в разных местах Украины, под угрозой оказалось открытие мемориала… Несколько лет конкурсов, проектов и другой работы с ветеранской общиной, семьями погибших и силовыми структурами по определению каждого погибшего героя или героини сейчас оказались не актуальны. Помню, какое было яростное сопротивление со стороны местных властей по поводу самого решения о создании такого мемориала. А сегодня вот вам…».

Последние персонажи являются, что называется, фашистами отбитыми, плохими то есть. Тогда как руководство Одессы позиционирует себя фашистами хорошими — памятники Пушкину пока не сносит, пряча их в фанерные саркофаги, Бандеру не славит. То есть первые, воруя на войне и смертях, делают это громко, на правах «хероев», а вторые предпочитают тырить деньги тихо, не привлекая внимания санитаров. А натырив сотни миллионов (только на одном, напоминаю, проекте), отдать два десятка военным — это как копейка нищему, и в карму плюс, вернее, на Банковую.

Но что произошло с плохими фашистами — глядь, и про дроны с бронежилетами для армии уже позабыли, и на пластмассовые ноги-протезы уже, оказывается, денег хватает — главное, гробницу забацать, которая все равно долго не простоит по причине соседства с ОВА, то есть центром принятия решений (так здорово же — потом уже миллиарды на восстановление будут собирать)…

А потому что война — это их все. Даже в рамках отдельно взятого города. Бюджетные миллионы и миллиарды — вот, что им интересно. Даже «Слава Украине!» уже так — в шестых подползающих. «Чума на оба ваших дома!», другими словами. Так и тешатся в перебранке. Милые. Неденацифицированные…