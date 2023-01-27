В Одессе главу МИД Франции «станцевали на кладбище»

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Гадание на картах Таро — штука популярная. Но фигня. Беспроигрышный вариант — гадать по свету в Одессе. Если с утра в доме нет света (воды, кстати, тоже), значит вскоре завоет воздушная тревога и последуют сообщения о «вражеской атаке на объекты энергетической инфраструктуры».

Если речь идет о «массированном ракетном ударе по объектам инфраструктуры», значит черти принесли какого-то жупела из Европы. Так было, когда Одессу посещала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт — приехала и посидела в бомбоубежище. Не говоря уже о сошках помельче — то есть почти стопроцентное гадание. Мощное. Эзотерическое. Читайте до конца, там будет разгадка.

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Когда ближе к ночи из крана наконец-то «выкапала» капля воды и включили свет, первая же новость рассказала — «министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Одессу». Как она сама написала в Twitter:

«В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера».

А прибыла она, собственно, чтобы потолковать с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Что касается тем наших переговоров — здесь сюрпризов нет: мы говорили о новых поставках вооружения, новых санкциях против РФ, в частности о 10-м санкционном пакете, говорили об имплементации «формулы мира» президента Зеленского. Вместе с Францией будем двигаться по всем этим вопросам, и по всем этим темам будут решения в интересах Украины, Европы и мира», — пояснил Кулеба.

Колонна же — в начале визита — ограничилась общими словами, а в Twitter запостила фотку почему-то не из исторического центра, внесенного накануне ее приезда в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и как раз в Париже, а на фоне какой-то позорной ГАИшной будки из вагонки.

Не без «зрады», конечно, потому что «Одесса» на будке с двумя «с» написано.

Ну а в центр главу МИД Франции не повезли, ибо если бы она только увидела пустые постаменты вместо памятников и саркофаг вокруг Пушкина, то… куда-то «в не туда» б у нее мыслительный процесс запустился. Поэтому «танцевать женщину» было решено… на кладбище.

«Трогательный момент в Одессе: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и ее украинский коллега чтят украинцев, погибших в захватнической войне, которую почти год ведет Россия. Некоторые отдали жизнь за свою родину Украине несколько дней назад в Бахмуте», — написал в соцсетях посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Вообще, повестка подразумевала «несколько часов в Одессе», но после кладбища француженку повезли на «разрушенный объект энергетической инфраструктуры — да не в Чернобыль! В Одесскую область куда-то (журналисты не уточняют — за разглашение 15 лет тюрьмы).

И там Колонна разговорилась:

«Россия самовольно решила совершить агрессию против независимой страны. Уже год идет война, в которой не соблюдаются законы. И мы ясно знаем, кто за это ответственен, кто агрессор, а кто жертва. Россия пытается сломить сопротивление украинского народа и бьет по инфраструктурным объектам. Это военное преступление. Военная агрессия грозит не только Украине, но всей Европе. Я думаю, именно шаг Франции по передаче Украине легких колесных танков побудил остальные страны передать тяжелые танки».

Ну а пока Колонна, наматывающая себе карму на «разрушенном объекте энергоструктуры», на котором почему-то был свет, трындела как дышала, я ходил по обесточенному радиорынку, где подслушал такое «на высшем уровне» — торговцы зачитывали «телеги»:

— Ты зырь, уже по второму «объекту энергоструктуры» зафигачили. — Да пусть хоть по пятому — у меня все равно света с трех ночи нет. — А почему они сначала все выключают, а только потом пишут про прилеты? — Да чтобы электричество было удобнее продавать в Румынию. — А ты взрывы слышал? — Нет. — О, смотри, какая-то п-да сегодня французская по Одессе шарится. — Б-ля, страшная.

У меня все.