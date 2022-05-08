В Одессе хватают жителей за съемку удара по заводу с «Байрактарами»

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По инфраструктуре ВСУ в Одессе было нанесено несколько ракетных ударов.

Видео публикуют местные очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Есть информация, что основной целью стал Одесский авиационный завод, занимающийся ремонтом и техническим обслуживанием беспилотников «Bayraktar» TB2.

При этом была задержана девушка, которая на камеру оправдывается за то, что публиковала в своих соцсетях моменты взрывов военных объектов. Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук угрожал одесситам уголовной ответственностью за подобные нарушения.

«Кто повыкладывал в соцсети всё, что можно, потому что ему интересно, ему хочется хайпануть – помните, кто выложил удар по нефтебазе, были задержаны. Напоминаю об уголовной ответственности. Сейчас все соцсети, телеграм-каналы мониторят. Для всех, кто сделал такую пакость для Одессы, выложил такое информационное дерьмо, готовьтесь, к вам выезжают те люди, которые с вами проведут профилактическую беседу», – говорил Братчук.

Своё покаяние задержанная девушка с заретушированным лицом символично произносит на фоне украинского флага.

«Я, Черкес Ирина, сегодня, 7 мая выложила в свою социальную сеть момент обстрела Одессы ракетами. То, что это уголовно наказуемо, не знала. Призываю всех в дальнейшем подобного не делать, так как за эти действия предусмотрено лишение свободы от 8 до 12 лет», – сказала одесситка.

Позже стало известно о задержании еще двух человек по такому же поводу.