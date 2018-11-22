В Одессе майданщики сорвали лекцию местного краеведа

22.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас интересует, чем же таки отметили майданутые приблуды-оккупанты свой вчерашний «праздник достоинства и свободы» в Одессе? – И я таки отвечу — как всегда, отличились они подлостью и низостью!

Нет, к счастью, на сей раз они ничего не сожгли и никого не убили вопреки своей погромной манере. Всего лишь – сорвали под предлогом борьбы с сепаратизмом вполне невинное, и более того, важное для культуры города, событие. Вы только послушайте, и в очередной раз прочувствуйте, какая мерзость запустения царит в этих гнилых хуторянских душонках!

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Вчера с гордостью карликов, плюнувших на ногу великана, эти деятели помпезно разнесли весть о том, что назначенная на сегодняшний день творческая встреча в Областной научной библиотеке им. Грушевского с историком-краеведом Олегом Губарем не состоится. Причем — из-за угроз и доноса, который накатала группа «активистов-патриотов» некоей общественной организации «Украинская люстрация». Потому как — оный злокозненный Губарь – «любитель русского мира», да и вообще, типичный враг Украины. Тем паче — там ведь могут быть и дети, для коих влияние столь страшной персоны опасно! Ведь он, нехороший, что-то там говорил плохое в своих интервью лютым сепаратистам из Крыма да Донбасса насчет детских тренировочных лагерей националистов в Одессе, да еще и какие-то концлагеря «пришил» чистым и невинным бандеровцам!

Вот администрация библиотеки и решила вынужденно отменить эту встречу, которую сама до того инициировала. Потому как — грозили ей «патриоты» и обращением в вышестоящие инстанции, и — прочими свойственными этой обнаглевшей публике «акциями». Прошу заметить, отменила, десять раз извинившись перед популярнейшим автором прекрасных книг о нашем городе. И он на них не в обиде, прекрасно понимая, где нынче живет. Но об этом позже…

Так что же, спросите вы, неужто таки живет в Одессе лютый «рашист-пропагандист», с утра завтракающий украинскими младенцами под нестерпимый для патриотов Нэньки злобный лепет балалайки, а по вечерам — возносящий богохульные молитвы под гармошку и вприсядку злому богу сепаров, чудовищному Пу?! – Тем он и опасен для незалежного благочиния истинно щирой Одессы?

-Нет, дорогие граждане, все куда печальней и опасней для них!

Все дело в том, что Олег Иосифович Губарь, 65-летие коего буквально на днях. 16 ноября, отметила вся настоящая Одесса, куда страшней для шоблы майданутых местечковых умственных недомерков. Ведь всю свою жизнь он занимается историей нашего города, причем — основываясь на изучении редких и архивных, и библиотечных источников. И почти 20 его книг посвящены в основном, первым годам и десятилетиям Южной Пальмиры. Замечу, что многие из них стали уже классикой исторического краеведения, войдя в международный оборот как незыблемые основы изучения былого Одессы. Да одна его фундаментальная монография об истории градостроения Города достойна докторской степени! Не говоря уж об очерках, живописующих реалии пушкинской поры или блистательных литературно и абсолютно достоверных биографических портретах людей блистательной эпохи дюка де Ришелье, Воронцова и их приемников…

И из всей этой массы осмысленного фактажа, подвергнутого профессиональному анализу, у разумного читателя волей-неволей, появляются вовсе не навязанные автором выводы. И о том, что само возникновение и расцвет истинно европейского города — плод закономерного развития и расширения Российской империи, и о том, что «золотой и серебряный» периоды истории Одессы — с начала XIX по первое десятилетие ХХ веков, неразрывно связаны с ней же, ненавистной нынешним майдаунам бандеровского толка!Причем, вовсе не идеализируя те времена, и, более того, описывая темные страницы нашей истории в стиле еврейских погромов, Губарь зачастую опровергает расхожие мифы о «вечной национальной толерантности» нашего города. Но — делает это без всякой политизированности, объективно показывая экономические и социальные причины былых эксцессов.

А еще — бескомпромиссно и со свойственной ему едкой иронией, опровергает он беспочвенные мифы заказного характера. В стиле принятого аж на парламентской трибуне идиотского тезиса о «600-летней истории Коцюбиева» – сомнительного городка Великого княжества Литовского, будто бы, и положившего начало нынешней Одессе. И — резонно вопрошает, почему бы не вести тогда уж отсчет от античных поселений, или — средневековой итальянской колонии Джинестра, бывших здесь куда раньше, но канувших в Лету? Или греки с итальянцами чем-то хуже литовцев?!

К тому же — как непременный участник заседаний историко-топонимической комиссии при горсовете. Олег Иосифович противостоит бессмысленным и беспощадным переименованиям одесских улиц в угоду сиюминутной политике, отстаивая традиции и здравый смысл.

Одним словом, во главе угла у этого человека, ставшего по сумме заслуг перед Одессой её Почетным гражданином, стоит прежде всего, любовь к истинной истории нашего города и стремление сохранить его вечное наследие. Добавьте к этому его гражданскую позицию, позицию сына храброго боевого офицера Великой Отечественной, свято чтящего память борцов с нацизмом. И — позицию убежденного гуманиста и антифашиста, не склонившегося перед убийцами и узурпаторами 2 мая, всякий раз выходящего с цветами в очередную годовщину Одесской Хатыни на Куликово поле, к Дому профсоюзов. Нет, ну разве могут такого вражину терпеть отродья недобитых бандеровцев и прирожденные бездарные лжецы, для которых правда горше русского хрена да редьки?!

Вот и прибегают панове «люстраторы», декларирующие своей целью искоренение «проклятого советского прошлого» к… худшим методам той самой поры, когда их еще не перекрасившиеся в желто-блакитные цвета нынешние кумиры-пысьменныки Павлычко, Драч да Яворивский, писали облыжные доносы в партийные и КГБ-шные инстанции на «буржуазного националиста» – украинского поэта-диссидента Василя Стуса да «пособника сионизма» – русского писателя-фронтовика, коренного киевлянина Виктора Некрасова. Одного они упекли в погубившие его лагеря, другого — в вынужденную эмиграцию… Времена изменились, но извечная тенденция сохранилась во всей своей неприглядности: корыстная бездарь норовит оболгать и подставить под удар таланты. Как убили они Олеся Бузину. Как травят выдающегося историка академика Петра Толочко. Им, бесплодным и продажным, нестерпима правда, которую отстаивают люди, наделенные даром Божьим. А потому, ради своих мелких целей, идут они на прямую ложь и подлость.

Вот и на сей раз, господа «активисты» банально соврали! В личном разговоре с Олегом Губарем я резонно поинтересовался, – о каких таких детских тренировочных лагерях неонацистов в Одессе, равно как, и концлагерях, говорил он в своих интервью. И выяснилось: Олег Иосифович всего-то упомянул там возмутительный факт распространения на улицах Одессы газетенки группировки неонацистов «Азов», в коей рекламировались лагеря для подготовки из детей подрастающей смены погромщиков да карателей. Заметим, лагерях, расположенных где-то на берегу Азовского моря, а вовсе не в Одессе! Концлагеря же в нашем городе — чистопородный плод больного мозга авторов поклепа!

Вот и верьте этим деятелям!

Нет, Губарь вовсе не ошарашен отменой своего выступления. И не таит обиды на сотрудников библиотеки, понимая, что они как казенные служащие, находятся между молотом и наковальней. Ему не до того, он работает над очередной книгой — путеводителем по пушкинской Одессе!

И он — уже дал городу и чудесные работы, вошедшие в золотой фонд «одессики», и — удивительный феномен своей личности. Истинного одессита, всю жизнь беззаветно служащего своей родине, своему Городу не за страх, но совести и правды ради. А что останется от его супостатов-доносчиков, кроме смрада да скверных репутаций?! Вопрос риторический!