В Одессе на этно-фестиваль пригласили всех кроме русских и евреев

В Одессе на этно-фестиваль пригласили всех кроме русских и евреевНовости Украины
Украинские организаторы включили в программу этнофестиваля «Одесса-май-фолк-фест» выступления представителей всех национальностей, кроме евреев и русских.
На это в эфире телеканала «Россия 1» обратила внимание вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам всегда говорят, что на Украине нет нацизма, нет фашизма. Но дьявол кроется в мелочах. Вчера опубликовали афишу фольклорного фестиваля в Одессе, он будет идти три дня.
Я три раза перечитала список участников – есть представители всех национальностей, проживающих в Одессе, даже поляки. Нет двух национальностей – евреев и русских.
Фольклорный фестиваль. В Одессе. Ладно он проходил бы ещё где-то, но в Одессе – нет евреев и нет русских.
И ни у кого нигде не ёкнуло. Я читаю комментарии, может кто-то где-то спросит – а где они? Потому что Одессу ни без евреев, ни без русских представить себе просто невозможно», – сказала Витязева.
Она считает, что именно с таких мелочей начинаются гонения.
«Это те мелочи, которые приводят потом к таким страшным вещам. Потому что русофобия и антисемитизм – это родные сёстры, которые держатся за руки», – резюмировала журналист.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.