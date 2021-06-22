В Одессе на этно-фестиваль пригласили всех кроме русских и евреев

Украинские организаторы включили в программу этнофестиваля «Одесса-май-фолк-фест» выступления представителей всех национальностей, кроме евреев и русских.

На это в эфире телеканала «Россия 1» обратила внимание вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Нам всегда говорят, что на Украине нет нацизма, нет фашизма. Но дьявол кроется в мелочах. Вчера опубликовали афишу фольклорного фестиваля в Одессе, он будет идти три дня.

Я три раза перечитала список участников – есть представители всех национальностей, проживающих в Одессе, даже поляки. Нет двух национальностей – евреев и русских.

Фольклорный фестиваль. В Одессе. Ладно он проходил бы ещё где-то, но в Одессе – нет евреев и нет русских.

И ни у кого нигде не ёкнуло. Я читаю комментарии, может кто-то где-то спросит – а где они? Потому что Одессу ни без евреев, ни без русских представить себе просто невозможно», – сказала Витязева.