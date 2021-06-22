22.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Одесса, Украина
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В Одессе на этно-фестиваль пригласили всех кроме русских и евреев

Новости УкраиныУкраинские организаторы включили в программу этнофестиваля «Одесса-май-фолк-фест» выступления представителей всех национальностей, кроме евреев и...

Украинские организаторы включили в программу этнофестиваля «Одесса-май-фолк-фест» выступления представителей всех национальностей, кроме евреев и русских.

На это в эфире телеканала «Россия 1» обратила внимание вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам всегда говорят, что на Украине нет нацизма, нет фашизма. Но дьявол кроется в мелочах. Вчера опубликовали афишу фольклорного фестиваля в Одессе, он будет идти три дня.

Я три раза перечитала список участников – есть представители всех национальностей, проживающих в Одессе, даже поляки. Нет двух национальностей – евреев и русских.

Фольклорный фестиваль. В Одессе. Ладно он проходил бы ещё где-то, но в Одессе – нет евреев и нет русских.

И ни у кого нигде не ёкнуло. Я читаю комментарии, может кто-то где-то спросит – а где они? Потому что Одессу ни без евреев, ни без русских представить себе просто невозможно», – сказала Витязева.


Она считает, что именно с таких мелочей начинаются гонения.

«Это те мелочи, которые приводят потом к таким страшным вещам. Потому что русофобия и антисемитизм – это родные сёстры, которые держатся за руки», – резюмировала журналист.

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