08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Одессе на “Привозе” мигранты в ходе большой драки намяли бока украинским полицейским


В Одессе в ходе задержания воров-«барсеточников» возле рынка «Привоз» пострадали трое полицейских, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Указано, что пострадавших правоохранителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки «Мигрант» полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле.

«Решив проверить у них документы, сотрудники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. После просьбы выйти из машины, преступники пытались скрыться и совершили наезд на полицейских. В результате трое стражей порядка были травмированы. Для остановки транспортного средства сотрудники полиции применили травматическое оружие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителей — 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года — задержали и доставили в Приморский отдел полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В настоящее время злоумышленников проверяют на причастность к совершению других преступлений.

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