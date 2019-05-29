В Одессе националисты восхваляют Османскую империю и отказываются от названия города

29.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

Одесские националисты продолжают отвергать русский след в украинской истории, на сей раз пытаясь состарить Одессу почти в три раза.

Очередное заявление украинских лжеисториков прозвучало в эфире одесского «7 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам кандидата исторических наук, заведующего отделом Одесского историко-краеведческого музея Сергея Богана, история города началась ещё при польских царях, когда из порта в Византию отправляли продовольствие.

«Если брать общепринятую в цивилизованном мире практику, то где-то, на самом деле, шестьсот четыре года. Во всём мире принято считать возраст города с первого письменного упоминания в историческом источнике. В данном случае, это «Хроника истории польской» Яна Длугоша, в котором записано, что в 1415 году при правлении короля Владислава Польского в Константинополь из города Коцюбиев, написано на польском языке именно так, Коцюбиев, были отправлены корабли с зерном в помощь. Тогда Византийская империя терпела лишения в войне с турками, это была такая помощь византийцам», – рассказал он.

Активист и русофоб Сергей Гуцалюк также присоединился к этим словам, отметив, что лишь последние 225 лет Одесса носит своё текущее название.

«Нашему городу, однозначно, 604 года, за свою историю оно имело несколько названий. Последнее, 200 с лишним лет, это название Одесса. Хотя то, что мы знаем и любим, это Коцюбиев, Хаджибей, Гаджибей ещё в разных исторических документах по-разному называется, нынче Одесса. Однозначно 604 года и это общемировая практика научная определять возраст города именно с первого упоминания либо с первых каких-то археологических памяток», – рассуждает активист.

Он также добавил, что до прихода Российской империи люди в этих краях, под гнётом Османской империи, якобы совершенно ни в чём не ущемлялись, живя свободно и вольготно.

«Вмешивается старая имперская парадигма о якобы существовании здесь до прихода Российской империи дикого поля, они называли почему-то «дикое поле», хотя были города, другой цивилизации, Османской. А османы не обязательно же все мусульмане, в Османской империи в последние века её существования огромная была веротерпимость, христиан очень много жило, иудеев много жило – много национальностей, которые только с приходом Российской империи на себе почувствовали эти гнёты национальностей, что такое настоящий гнёт», – сокрушается Гуцалюк.