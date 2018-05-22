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22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Культура, Общество, Одесса, Скандал, Украина

В Одессе нацисты сорвали концерт украинского певца, выступавшего в Москве


Организаторы отменили запланированный на 2 июня концерт Виталия Козловского в одесском клубе «Itaka», сообщила националистическая организация «Небайдужі» на своей странице в Facebook.

Поводом для отмены концерта стала истерика националистов из-за выступления артиста 9 мая в Москве.

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«Ранее он заявлял, что не знает, кому принадлежит Крым, и публично поддерживал Нелю Штепу (экс-мэр Славянска Донецкой области — ред.), которая помогала войскам страны-агрессора захватить город Славянск», — отметили в организации, добавив, что в связи с намерением провести концерт Козловского в Одессе были намечены акции протеста.

Ранее по тем же причинам концерты Козловского отменили во Львове и Киеве.

Как сообщалось, в 2017 году в Одессе были сорваны или отменены концерты ряда артистов, которые выступали в России или проявляли недостаточную восторженность по отношению к нынешнему режиму в Киеве.

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