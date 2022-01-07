В Одессе новогодняя пьянка всушников закончилась убийством

07.01.2022  00:52 (Мск), Одесса,
Юрий Коваленко.  
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ВСУ-убийцы, Криминал, Украина
Новости Украины

В одном из одесских общежитий в канун Нового года был обнаружен мёртвый всушник, ещё двое доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В одном из одесских общежитий в канун Нового года был обнаружен мёртвый всушник, ещё...

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«По предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Через некоторое время один из всушников был обнаружен без сознания. Его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По данному факту следователем было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Сейчас следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

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