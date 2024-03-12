В Одессе объявили охоту на людей, выступающих против ПВО в жилых кварталах

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Размещение установок ПВО в жилых кварталах — дело обычное. В первые дни СВО, когда знакомые из Киева и Харькова звонили и в панике кричали в трубку: «Понимаешь, они тащат эту хе…ню прямо в детский сад, я из окна вижу!», даже не верилось.

Поверилось, когда они сотворили то же самое с Одессой. Это произошло с наскока, не так сразу, но, во-первых, и люди взбунтовались, и Одессу поначалу не так бомбили, поэтому хотя бы с территорий детских учреждений установки убрали, а возмущенных людей определили сами знаете куда.

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Теперь же, когда город и область утюжат каждый день (по сути полгода, но последние месяцы усиленно), тема всплыла опять. И как никогда актуальна.

Люди открыто пишут о беспределе в телегах, на эмоциях кричат «Уберите свою ПВО!» в камеры журналистам, а нацисты постоянно призывают развесить их на гиляках. Итог как всегда…

А что будет потом? Уже есть предтеча.

«Мне сообщили, что местные «царьки» собирают подписи с местных жителей о запрете размещения ПВО», — написал эсбэушный провокатор Демьян Ганул.

Да, он пишет подобные вещи для выявления тех, кто как раз согласен — типа «и правильно, ПВО убрать», но потом за ними приходит «контора». Однако все, о чем он пишет, становится вскоре реальностью.

«Как это может быть во время войны, я не знаю. ПВО — это не незаконные застройки склонов, на которых поднялись эти «царьки». ОВА должна немедленно отреагировать, потому что так скоро кто-то может проводить референдум, подписи за мирные переговоры собирать. ПВО должно стоять там, где оно эффективно, а где оно эффективно — знают военные, точка! Благодаря именно ПВО мы с вами можем встречать новый день, кому это непонятно, нужно, чтобы спецслужбы доступно объяснили», — заявляет нацист.

«Царьки» — это чудом недобитые оппозиционные депутаты в его понимании, иные собрания граждан. И хоть в мирное время толку от них ноль, но сейчас… Противостоят люди хоть так, что плохого… А значит, ждем арестов.

И тут я может неуместное вспомню — хотя вы сейчас поймете, почему. Просто посмотрел последнее интервью Охлобыстина Манучарову. И там Охлобыстин очень правильно рассуждает — мол, если ты такой-этакий, не согласный с Путиным, но живешь на деньги этой страны, то не удивляйся, что тебя щемят, или уезжай.

Знаете, наши нацики ровно так говорят.

И если из этого исходить, то представьте еще раз, каково на Украине русским.

Повестка в обе стороны работает железобетонно. И вот эти люди, которые против ПВО, они никому ведь не нужны — враги на Украине, и расходный материал для России. Видимо, уже не перешагнуть эту пропасть. Видимо, больше не объяснить никому и никогда, что одесская трагедия 2 мая — это не игрушка для пропаганды, и что «не вставшими», «слившимися» сейчас называют родных и единомышленников жертв 2 мая, если так понятнее.

И именно этих людей убивает сейчас Украина. Странно, что кое-кто не понимает этого и в России.