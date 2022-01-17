В Одессе однопартийцы Порошенко не пришли на митинг в его защиту

Новости Украины

Татьяна Белая

Раньше у нас под домом свойский магазин был, демократичный, в хорошем смысле этого слова. Приходишь, например, и наблюдаешь, как опытная продавщица натаскивает салагу: «И даже не думай подсовывать людЯм «Рошен»! Стыдоба же какая! И кассы не будет, дура!». Но потом на месте хорошего магазина сделали сетевой, подневольный, и «Рошеном» этим все полки в кондитерском отделе заставили.

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И вот ходят покупатели и рошеновские конфеты проклинают: «Назвал советскую шоколадку «Аленка» «Олэнкой», убийца кровавый!». «А «Красный мак» у него «Чэрвоный мак», но этикетка при этом советская». И продает, ага, не подавится. То ли дело этот «Красный мак» в одноклассниках запостить и под статью попасть…

И тут я вдруг слышу: «Он прошел тиранию Януковича» (гы), «Они боятся сильного харизматичного лидера», «Это политическое преследование», «Он условный авторитет для огромного количества людей», «Он эффективный кризис-менеджер». И это все о нем, верно — о мародере, построившем шоколадную империю на советских конфетах и, как-то между делом, утопившем в крови Донбасс. О Порошенко.

А просто группа городских сумасшедших собралась в Одессе на митинг в поддержку «сывочолого» экс президента, обвиняемого Украиной в госизмене. Это неинтересно, ибо тут ему вместе с обвинителями на новом Нюрнберге предстать надо, но имеем то, что имеем. «Огромное количество людей» было представлено двумя десятками маргиналов, причем, вместе с кордебалетом, собравшихся возле памятника Дюку.

«Уголовное производство против Порошенко — это абсолютно надуманная ситуация. Исходя из рейтингов доверия, Петр Порошенко претендует на новый президентский срок, именно поэтому нынешняя власть развернула против него политические преследования. Если Порошенко завтра арестуют, это покажет слабость нынешней власти. Сегодня, когда 150-тысячная группировка российских войск стоит у наших границ, заниматься такими преследованиями — или слабость или манипуляция. Сейчас наоборот нужно всем объединится и показать, что мы сильны, отстаивать наш суверенитет»», — заявил на митинге депутат Одесского облсовета от «Батькивщини» Александр Барский.

«То, что сейчас делает власть, это типичный геббельсовский прием: «Обвини предельно абсурдно и этому поверят». Власть Зеленского и есть целая череда предательств, некомпетентности, бестолковости», — выдал руководитель одесской «Самообороны Майдана» Валерий Начвинов.

«Меньше всего мне хочется, чтобы у нас к власти приперлось что-то вроде Гордона, Мураева или, не дай бог, на второй срок прошло то, что у нас сегодня управляет страной», — заявил альтернативный историк Александр Бабич, тот, что постоянно Одессу копает в поисках Коцюбеева.

И эпичное.

«Мы с единомышленниками собрались в этом месте для переклички, чтобы посмотреть, что мы все есть, что наши взгляды не изменились, и мы готовы отстаивать европейские ценности», — отрезала член оргкомитета одесского «Евромайдана» Людмила Ямщикова.

Ну, вы поняли — четыре спикера, полтора зеваки. Даже «Рошен» просроченный в отдельно взятом супермаркете раскупить не могут.

Примечательно, что представители порошенковской «Евросолидарности», лидирующие по активности в регионе — то память жертв 2 мая заплевывают, то в СБУ и мовную рейхсканцелярию на одесситов стучат — на митинг в поддержку своего лидера не явились. Видать, чуют что-то и понимают, что, барыжничая советскими конфетами, Порошенко себе самую комфортную камеру в тюрьме выбьет (вместе с курьером, который и бухло для восторга поставлять будет), но они-то, патриоты приблудные — нет. Вот и не отсвечивают. Экстренно сложили свои полицайские полномочия.

Не помогло создать массовость даже сообщение от анонима о «заминировании» памятника Дюку, хотя с силовиками подраться можно было, но они свое дело сделали и уехали. Не задалась, в общем, в Одессе «всеукраинская акция поддержки Порошенко». С такой «подмогой» со стороны населения, сидеть ему не пересидеть. Но лучше бы вместе с Вовой. Висеть, например, в такт гимну болтая ножками.