В Одессе признали Порошенко провокатором

05.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Президент Украины Петр Порошенко использовал задержание российскими пограничниками моряков ВМСУ для личного пиара.

Об этом в эфире одесского Седьмого телеканала заявил общественник Владимир Киров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На генеральной ассамблее ООН вместо того, чтобы пиарить себя нужно было призвать международное сообщество к созданию согласительного совета, который бы помог освободить наших моряков. Это нужно было сделать сразу после провокации. Когда ты понимаешь, что ты сам не самостоятельный и не можешь чего-то сделать, нужно призвать каждую страну на помощь», – сказал Киров.

Сам он полагает, что освободить 24 украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ в ноябре 2018 года, могли бы Германия, Франция и США. При этом общественник уверен, что Россия, задерживая украинских военнослужащих, помогала Порошенко отменить президентские выборы.

«Россия использовала пленных моряков для того, чтобы поднять рейтинг кандидата, который ввел военное положение. Высшее руководство государства использовало этих 24 парней, чтобы отменить выборы», – подчеркнул Киров.