05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Одессе пробили голову и ранили в бедро лидера местного “Автомайдана”

В Одессе произошло нападение на лидера местного “Автомайдана” Виталия Устименко. Он в это время выходил из помещения Одесской государственной телерадиокомпании, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает на своей странице местное ГО “Центр UA”.

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Как следует из заявления, это уже второй случай нападения на “активиста” за последние полгода. Соратники требуют от полиции “принять решительные меры” по “обеспечению защиты” Устименко.

В результате нападения Устименко был ранен в бедро, также ему разбили голову.

“Мы вышли с другом из редакции «Общественного телевидения» и через 10 метров сзади на меня напали двое мужчин спортивной внешности, они нанесли несколько ударов, повалили на землю и, по всей видимости ножом, или чем то острым нанесли удар по почке, так как в районе почки у меня колотая рана. Я не знаю нападающих”, – позже заявил сам Устименко.

Интересно,что буквально за несколько дней до нападения в СМИ обсуждали итоги скандального “голосования”, по итогам которого Устименко стал членом Совета общественного контроля при НАБУ.

Напомним, в феврале на Устименко был участником драки в Соломенском районном суде Киева. Это произошло после того, как суд принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки, а Устименко стал препятствовать работе суда.

Напомним, 24 мая в Одессе экс-правосек Сергей Стерненко смертельно ранил человека ножом.