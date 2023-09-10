В Одессе продолжается бунт профессиональных побирушек: «Труханов, выходи, тварь!»

Итак, две недели под одесской мэрией проходит бессрочный митинг волонтеров и активистов, требующих у главы города Труханова отменить «бессмысленные» траты и тендеры абсолютно на все и направить деньги ВСУ. Сами побирушки заявляют, что каждый день их собирается от тысячи и больше. И первый же вопрос, который возникает у нормального человека, это каким образом выживает эта тысяча, если две недели скандирует «Ганьба!» и поет гимн Украины с девяти утра до сумерек, когда успевает клянчить на дроны, где работает? И ответ прост — здесь и работает, на митинге.

Так как претензии выдвигаются Труханову лично, а не его замам или горсовету, где тоже хапуга хапугой погоняет, а самая активная часть попрошаек открыто кричит ему «Тварь!», «Животное!», «Не мэр, а х…р!», возникла мысль о заказном характере акции. Впрочем, об этом мы уже писали.

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Причем, сложилось впечатление, что Труханов даже прочитал эту заметку. Потому что не выдержал и к концу второй недели все-таки вышел к протестующим. Был взвинчен и рявкал на них: «Что, выборы у вас начались? Готовитесь к выборам?!».

Относительно странных тендеров, правда, ничего не пояснил — а это и 106 миллионов(!) гривен на ремонт недавно отремонтированного районного суда, и миллионы на побелку здания театра, закупку елок для озеленения и канцтовары для сотрудников горсовета…

Дичь, конечно, и направлять деньги нужно на социалку, медицину, поддержку малоимущих, восстановление разрушенных домов в городе (зима на носу, а люди без стекол). И митинг с такими требованиями как раз можно было бы понять. Но нет, явно проплаченная толпа скандирует «Всё на армию!».

Поэтому Труханов экстренно провел рабочую встречу с командующими видов и родов ВСУ, военных и правоохранительных формирований, расположенных в Одессе. После чего сообщил, что «с первых дней полномасштабной войны налажен конструктивный диалог и прозрачная система взаимоотношений с военными, а бюджет города полностью ориентирован на борьбу с врагом».

«Зря он включил быдло. Есть большие сомнения по поводу того, что он хороший руководитель, и уже давно. Если бы была политическая воля, на нужды силовой обороны Украины можно было бы направить не меньше 500 миллионов гривен из бюджета Одессы. Возможно, можно будет узнать и другие резервы», — заявил постоянный участник акции, правозащитник Владислав Балинский.

«Пропасть между руководством города и общиной еще больше. Я в очередной раз убеждаюсь, что городская власть в Одессе должна быть изменена, сегодняшний аппарат управления города не стоит его горожан. Украинская Одесса должна быть без Труханова!», — высказался нацист на довольствии СБУ Демьян Ганул.

«Вы просто уроды, а не люди, — обратилась к мэрии организатор митинга Катерина Ножевникова. — Прекратите дурацкие тендеры. Прекратите это мародерство на крови. Мы не против вас вышли, мы вышли «за того парня»! Кто вас накрутил на выборы? Так вот, хочу напомнить главе нашего города, что в стране война, и никаких выборов не будет».

А так как на митинги выходили не только гражданские, но и военные — защитники, мол, наши, а вы их денег лишаете — то картинка для пропаганды была создана самая подходящая.

Казалось бы, вот-вот Зеленский должен был отреагировать, пообещать Труханову все небесные кары. Однако произошло парадоксальное — пришла полиция и военных разогнала, «надавав им по шашке», как заявила Ножевникова.

Полиция, понимаете, которая напрямую подчиняется не Труханову, а государству. А значит, и государству наплевать на то, что их пушечное мясо воюет без дронов, турникетов, автомобилей…

Что ж, хочется просто пожелать продолжать в том же духе.