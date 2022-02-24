В Одессе продолжают греметь взрывы. Полиция просить сдавать «людей с красным цветом»

24.02.2022  13:07 (Мск), Одесса
Георгий Сорока.  
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Война, Вооруженные силы, Одесса, Политика, Украина
Новости Украины

В 10. 25 и 10.58 одесситы вновь ощутили мощные взрывы. Речь идет о районах улиц Вячеслава Кириллова, Промышленной и Заставы-2.

По информации ГСЧС, это очередные удары ракетами РФ, однако конкретные пострадавшие объекты инфраструктуры не уточняются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 10. 25 и 10.58 одесситы вновь ощутили мощные взрывы. Речь идет о районах...

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Также взрывы фиксируются в районах 411-й батареи, где находятся базы ПВО, и на Школьном аэродроме — платформе по ремонту списанных странами НАТО военных самолетов.

Между тем власти города и области просят одесситов сохранять спокойствие, но по возможности не покидать дома. Школы были переведены на дистанционные обучения, это же касается и ряда бюджетных организаций.

Полиция просит граждан «сообщать о подозрительных людях и предметах на улицах», и почему-то «обращать особое внимание на людей с элементами красного цвета на одежде».

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