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Как бы гестаповцы не представляли одесских диверсантов «маргинальными безработными наркоманами» (недавно за уничтожение объектов ВСУ задержали «маргиналов» — женщину-врача и сотрудника железной дороги), которых пакуют пачками, оккупационная рухлядь продолжает «случайно» воспламеняться. Приятно, что вместе с владельцами.

Не успела остыть новость о поджоге военного авто в одной части города, как в другой — взорвалась машина вместе с водителем. Тот оказался ВСУшником и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Взрыв произошел в жилом дворе после попытки завести двигатель.

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Примечательно, что подконтрольные СБУ, якобы популярные одесские телеграм-каналы, вмиг растиражировали эту новость, а потом затерли с пометкой «Не волнуйтесь — это наши работают». Хотя врать было бесполезно, потому что на взрыв сбежалась вся округа, на видео соседи подорванного подтверждали, что он военный, и жаловались, что взрывная волна выбила в их домах стекла.

А через пару часов СБУ уже официально квалифицировала взрыв авто как попытку теракта и открыла соответствующее уголовное производство… только помалкивает, что жертва — служащий ВСУ.

«По данным следствия, взрыв автомобиля Opel раздался на улице Варненской. Известно, что пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники», — сухо сообщаю гестаповцы.

Сейчас СБУ и Нацполиция шерстят по городу, выискивая виновных и заверяя, что будут информировать о результатах расследования.

О взорванной же машине, но без водителя — и вовсе молчок.

Судя по всему, в гестапо просто сменили тактику — если раньше было «догоним и перегоним всех российских диверсантов-наркоманов», дабы деморализовать ненавидящих ВСУшников граждан, то, вероятно, теперь «блестящих результатов» в расследованиях не наблюдается. Вот и молчат.

К слову, впервые за все время диверсий с уничтожением военных авто взрыв был такой мощности — с черным облаком дыма в небе — что горожане подумали о прилете и удивлялись, почему не включили воздушную тревогу. И это у них называется «наши работают». Ничего нового — Украина.