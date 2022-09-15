В Одессе рассказали, на что потратят деньги ЮНЕСКО после включения города в список всемирного наследия

15.09.2022  10:34 (Мск), Одесса
Никмта Еременко.  
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Дзен, История, Культура, Общество, Одесса, Украина
Новости Украины

Полученные Украиной от ЮНЕСКО после включения Одессы в список всемирного наследия 100 тысяч долларов потратят на на оцифровку коллекций одесских музеев, создание запасов материалов, установку меток “Голубой щит” и защиту скульптуры львов.

Об этом сообщили в общественной организации ОО “Museum for Change”.

Полученные Украиной от ЮНЕСКО после включения Одессы в список всемирного наследия 100 тысяч долларов...

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В организации отметили, что будут помогать оцифровывать коллекции и сведения в Одесском художественном музее, Музее современного искусства Одессы и Государственном архиве Одесской области.

В пресс-службе также добавили, что Департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной военной администрации в рамках этого проекта создаст необходимый минимальный запас различных материалов, которые могут потребоваться культурным институтам в будущем.

Вместе с тем Министерство культуры и информационной политики Украины должно защитить от вандалов эмблемой “Голубой щит” почти 50 культурных объектов в городе.

Культурное агентство ООН ЮНЕСКО заявило в августе, что поддерживает заявку Украины на включение Одессы в список Всемирного наследия. Украинские националисты сетуют, что это может помешать снести оставшиеся в городе памятники, отсылающие к истории советского и российского периода, в частности, памятник основателям города, где в числе скульптурной группы – фигура российской императрицы Екатерины Второй.

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