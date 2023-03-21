В Одессе разворовали деньги, выделенные на строительство бомбоубежищ

Миллионы гривен, выделенные на строительство бомбоубежищ в Одессе, разворованы местной властью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в Верховной разе, заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко.

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«Одесский областной совет смог заключить договор об обустройстве бомбоубежища в издательстве «Черноморье» в Одессе за 10 миллионов гривен. Пять из них уже освоили, ничего нет, никто не работает там, а рядом как раз находился волонтерский центр, это в этом же здании, «Гончаренко центр», и сегодня его выбрасывают», – сказал политик.

По его словам, есть несколько версий, почему волонтерский центр лишают здания.

«Ну, первое, потому что я сказал с этой трибуны о диктатуре [главы офиса президента Украины] Ермака, и теперь за это меня надо наказывать. Второй вариант – это то, что боремся против смычки ОПЗЖ со «Слугой народа» в Одесском областном совете. Еще раз прошу, да, уберите уже того председателя облсовета Диденко, позор какой-нибудь.

И третий вариант, а может все вместе, чтобы скрыть, скрыть как воруют деньги на так называемом строительстве бомбоубежища там, прямо воруют. Прямо сейчас нет денег на антидроновые ружья для наших военных, нет денег на самое необходимое для наших военных, а на то, чтобы украсть деньги областному совету, прикрываясь бомбоубежищем, есть.

Друзья, обращаю на это внимание. Надеюсь, что наши правоохранители продемонстрируют, что они способны расследовать такие вещи. И должна быть гражданская защита, а не хищение на гражданской защите», – пафосно резюмировал Гончаренко.