17.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Происшествия, Украина
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В Одессе рухнул самолет, едва не врезавшись в гипермаркет


В Одессе в районе 4-го Аэропортовского переулка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет модели UR-OAP или «Дельфин» производства местного авиазавода.

Об этом сообщает «7 канал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ЧП произошло недалеко от Одесского аэропорта, самолет чудом не врезался в гипермаркет «Метро».

На борту воздушного судна находились два человека, один из которых погиб, а второй находится в крайне тяжелом состоянии.

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