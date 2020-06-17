В Одессе рухнул самолет, едва не врезавшись в гипермаркет

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В Одессе в районе 4-го Аэропортовского переулка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет модели UR-OAP или «Дельфин» производства местного авиазавода.

Об этом сообщает «7 канал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ЧП произошло недалеко от Одесского аэропорта, самолет чудом не врезался в гипермаркет «Метро».

На борту воздушного судна находились два человека, один из которых погиб, а второй находится в крайне тяжелом состоянии.