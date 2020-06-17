17.06.2020, Киев, Максим Карпенко
В Одессе рухнул самолет, едва не врезавшись в гипермаркет
В Одессе в районе 4-го Аэропортовского переулка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет модели UR-OAP или «Дельфин» производства местного авиазавода.
Об этом сообщает «7 канал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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ЧП произошло недалеко от Одесского аэропорта, самолет чудом не врезался в гипермаркет «Метро».
На борту воздушного судна находились два человека, один из которых погиб, а второй находится в крайне тяжелом состоянии.
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