В Одессе штаб НАТО готовит десант на Крым

НАТО может высадить десант в Одессе, откуда начнется атака на Крым.

Об этом в интервью «Правда.ру» заявил аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы не в состоянии помешать тому, что творится в этом углу бывшей Украины. Именно здесь, похоже, готовится высадка натовского десанта для укрепления территории, контролируемой киевской хунтой как с моря, так и с суши. Там создается «революционная армия по освобождению Крыма». Данная армия создается по приказу одесского отделения СБУ и английской разведки при определенном участии французов. В этой подрывной деятельности намерена участвовать британская ЧВК, глава которой полтора-два года назад профинансировал строительство среднегабаритного десантного корабля, который наверное будет участвовать в операции», – сказал Артамонов.

Он полагает, что в агрессивных действиях будет задействована и Молдова.

«Не менее вопросов вызывают действия французов и президента Молдавии Майи Санду. Она заявляет: у нас с французами особые отношения в рамках функционирования определенных структур. А на территории молдавского государства одновременно оказываются глава румынской внешней разведки и эмиссары британской Ми6, а еще некий французский эмиссар. А в двух шагах от Молдавии и Одессы стоит 101-я дивизия «Кричащие орлы» США. И туда же уже подошла рота французских танков «Леклерк» (10 танков). Там же присутствуют не менее 3-4 тысяч французских военнослужащих, а давно поляков никто не считает», – сказал Артамонов.

Слова эксперта подтверждает различная косвенная информация. В первые дни года румынские и французские танкисты провели по боевому слаживанию. Недавно румынские блогеры засняли эшелон немецких танков на одной из станций. При этом министерство обороны Румынии направило в Молдову большую партию медикаментов и защитных средств, возможно, для формирования мобильных госпиталей.

Об обострении на южном фланге говорят и Западные СМИ. Так один из французских телеканалов озвучил сценарий, по которому Россия высаживает десант западнее Одессы и оттуда заходит в Гагаузию – молдавскую автономию, где население с симпатией относится к РФ. Таким образом украинская группировка окажется в клещах.

При этом в Румынии эксперты рассматривают вариант открытия второго фронта из Приднестровья.

«Россия заинтересована в открытии нового фронта, но у нее нет, ни военных возможностей, ни силы давления на элиту Тирасполя, чтобы заставить ее сотрудничать, для открытия нового фронта. У некоторых из них есть западное и даже украинское гражданство. После 2014 года они оказались в очень щекотливом положении. Закрепление России в этом регионе создало бы им проблемы, они рисковали попасть в список санкционированных Западом лиц. Вот почему они предпочитают держаться как можно дальше от России. Там даже если у солдат есть российские паспорта, они местные, у них «в заднем кармане» есть и румынские, и украинские, и молдавские паспорта», – пишет историк Арманд Гошу.

Экономист Никита Кричевский уверен, что любая попытка Украины напасть на Крым спровоцирует жесткий удар по Киеву.

«США советуют Украине вывести войска из Артемовска, чтобы начать подготовку к весеннему наступлению на южном направлении. Хохлы – известные идиоты, поэтому, скорее всего, согласятся со своими заокеанскими хозяевами. Что в перспективе означает атаку на Крым. А дальше – самое интересное. Совсем нельзя исключать, что в случае нападения на Крым массированным ударам подвергнется Киев. Причем, не тактическим ядерным оружием (много чести), а авиацией и высокоточными артиллерийскими снарядами. Что позволит стереть Банковую в пыль», – пишет Кричевский в своем ТГ-канале.