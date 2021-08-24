В Одессе схватили гражданина США, приняв за русского шпиона

24.08.2021 00:40 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Да, все это похоже на анекдот. В оккупированной Одессе, аккурат в День государственного флага Украины, на пике истерии пещерного украинства и под пальбу с НАТОвских барж, груженых арбузами, задерживают «русского шпиона» в футболке с надписью «Россия». «Шпион» оказывается гражданином США по имени Джаред, который просто прогуливается по Одессе с непосредственной американской улыбкой и наивным любопытством туриста. Во время задержания он справедливо называет полицейских и чушек зондеркоманд нацистами и расистами. Однако, по мнению патриотов, «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу». Хотя на самом деле они злятся от того, что не смогли его удавить — иностранный же гражданин, папкин, американский… Был бы одессит, лежал бы сейчас в реанимации, «на СИЗО», и не факт, что живой.

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Да, у патриотов истерика, они даже ладошки не успевают как следует потереть от досады — мозоли болят: то «самые большие в мире флаги» на что попало натягивают, то ручкой надавило во время написания на двойку всеукраинского диктанта, традиционно проводимого в «великий праздник».

Но вернемся к сути. Только я буду представлять ее с двух колоколен, чтобы быть объективной, и вы сами могли сделать вывод.

Итак, в Одессе происходят два события — естественное и неестественное.

Естественное: 26-летний американский турист, почуявший дух праздника — а вдруг что-то хорошее, миролюбивое, вроде карнавала в Рио-де-Жанейро, намечается? — выходит погулять в центр города.

Неестественное: в это же самое время профессиональные украинцы натягивают на памятник Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, известному на весь мир Дюку, вышиванку, а со стороны Потемкинской лестницы такие же активисты волокут огромный украинский флаг.

Естественное: американец Джаред думает: «А что это там такое большое и цветное?», и с любопытством Паганеля следует к изваянию герцога, чтобы рассмотреть получше.

Неестественное: полицаи думают: «Бля, на нем же футболка «Russia» — надо хватать, а то нас потом уволят». Впрочем, можно и не заметить, можно сказать, «чувак, гуляй отсюда, пока цел», но нацики-то уже взъерошились в холке, встали на задние лапы, перестали есть селедку и бросили вышиванку с флагом — «сейчас или разорвут, или нас потом по судам затаскают, за бездействие».

Естественное: турист при виде нациков и полицейских отскакивает от них, как от опасности, ведь ничего плохого он не делает — думаете, в Берлине или в Венеции станут задерживать за футболку с триколором?

Неестественное: — «Агрессор волал «Слава Расеи!», вероятно хотел получить «на камеру» по голове», — написал в Фейсбуке Демьяна Ганул, лидер нацистской группировки «Уличный фронт» (эту версию не подтверждают незаангажированные свидетели). Хотя Ганул потом и похвалился фоткой валяющейся на полу растоптанной футболки туриста. Ну, животное.

Итог: лучше бы американский гражданин Джаред, ей богу, в зоопарк пошел. Я, например, уже давно по улицам Одессы, тем более в праздники, не гуляю. Ему же такая прогулка аукнулась еще относительно легко — его не убили, а всего лишь заволокли в участок и составили протокол за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Вот что американский турист успел сказать журналистам: «Я живу в США и не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы, ребята, задержали меня, я гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы, ребята — расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине?.. У меня с собой нет оружия, ничего».

Естественно, что адекватная часть Одессы опасалась за Джареда, потому что под полицейским околотком его ожидали нацисты, но через три часа, которые американца держали в райотделе, Ганул сообщил:

«Приехал переводчик, в его присутствии составили административный протокол и повезли его (туриста. — ред.) в аэропорт. Мы изъяли у него символику оккупанта и провели беседы».

Могу это представить: «Ай вонт ту брэйк фри!». «Украина понад усэ»…

Теперь шобла, конечно, пишет, что несчастный турист шпион и агент Кремля. Никак не может от количества «зрад» на квадратный метр оправиться. Ведь только позавчера режиссер Терри Гиллиам, почетный гость Одесского кинофестиваля, громогласно назвал Одессу Россией (кстати, сразу после «нравоучений» нацистов он угодил в больницу, по всей видимости, с сердечным приступом). И в День флага тоже — «никогда такого не было, и вот опять» — американский любитель России. Но они ж умные, абэтку в рамках первых трех букв помнят, поэтому пришли к выводу, что это все хитрый план.

Я же, являясь грозой конспирологов и ярым противником «хитрых планов», скажу проще: время, пока вы еще могли не привлекать к себе внимание санитаров, кончилось. То, что вы дебилы, заметили во всем мире. Если бы вы еще с Говерлы, взявшись за руки, дружно прыгали без наркоза и страховки, то как-то бы оно и длилось в рамках концепции. Но в русском городе Одессе вам украинство с рук не сойдет. И это уже даже из Америки видно.