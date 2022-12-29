В Одессе снесли не только Екатерину, но и памятник Суворову
В Одессе под покровом ночи снесли не только Екатерину, но и памятник Суворову. Местные украинские власти оперативно отрапортовали о выполнении ранее утвержденного депутатами горсовета решения.
В защиту монументов не рискнул протестовать никто.
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Украинские нацисты, между тем, демонтажу памятников отводят, без преувеличения, мистическое значение. Вот что пишет экс-боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук.
«Мало кто понимает символизм происходящего сейчас в Одессе-маме… Это не памятник украино-ненавистнице сносят… это наша украинская Одесса и весь украинский Юг навсегда прощаются с русским миром.
Когда на Бессарабке в ходе Революции Достоинства упал главный Ленин страны, я сразу сказал – революция победила!
Сегодняшний снос памятника Екатерине II по символизму можно сравнить с падением Берлинской стены или того же Ленина на Бессарабке!» – восторгается Мосийчук.
Спасибо!
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