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В Одессе под покровом ночи снесли не только Екатерину, но и памятник Суворову. Местные украинские власти оперативно отрапортовали о выполнении ранее утвержденного депутатами горсовета решения.

В защиту монументов не рискнул протестовать никто.

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Украинские нацисты, между тем, демонтажу памятников отводят, без преувеличения, мистическое значение. Вот что пишет экс-боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук.

«Мало кто понимает символизм происходящего сейчас в Одессе-маме… Это не памятник украино-ненавистнице сносят… это наша украинская Одесса и весь украинский Юг навсегда прощаются с русским миром. Когда на Бессарабке в ходе Революции Достоинства упал главный Ленин страны, я сразу сказал – революция победила! Сегодняшний снос памятника Екатерине II по символизму можно сравнить с падением Берлинской стены или того же Ленина на Бессарабке!» – восторгается Мосийчук.