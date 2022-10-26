В Одессе собрались переименовать… 164 улицы с «русским следом»

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Новости Украины

Это поистине уникальный лабораторный опыт — наблюдать, как одесские прислужники украинских оккупантов продолжают постигать историю родного города, находя в ней — ну, надо же! — все больше «русских следов».

На сей раз они подошли к делу серьезно — решили переименовать сразу… 164 улицы! Хотя еще недавно думали, что их в Одессе кот наплакал. «А вот оно че, Михалыч».

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Рассмотрим динамику.

«Такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!», — бушевал мэр Труханов весной.

Но оппоненты Труханова из фракции «Европейской солидарности» в горсовете решили подавить его интеллектом, копнуть глубже и выступили на сессии с заявлением:

«Больше двадцати улиц и переулков названы в честь российских населенных пунктов — Онежская, Новгородская, Махачкалинская, Новомосковская… Почему нет, например, улиц Вашингтона и Лондона? Мы должны убрать из Одессы все, что касается России, чтобы невозможно было сказать, что это русский город. А это выглядит именно так, потому что у нас есть улицы в честь московского князя Дмитрия Донского и новгородского Александра Невского…».

Но это было летом.

И вот наконец на осеннем (последнем) заседании городской историко-топонимической комиссии было уже озвучено число «164» (у кого длиннее?). К зиме, глядишь, еще прозреют, и список доползет уже до тысячи. А за отсутствием средств, жителей переименованных улиц заставят писать новые названия на картонках.

«Рабочая группа проделала титаническую работу и вынесла на рассмотрение 96 названий улиц и переулков — кандидатов на переименование. К тому же были найдены еще 17 топонимов связанных с «8 марта», и еще ряд — связанных с российскими и белорусскими географическими названиями, — доложил член топонимической комиссии и по совместительству активист всего и вся Александр Бабич. — Не буду перечислять все наши решения, но без 8 Марта мы будем теперь как-то жить. Без Байкальской, Минской, и Орловского переулка тоже. Мы решили убрать почти всех русских и советских писателей, не имеющих отношения к Одессе — Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоедов, Чернышевский и так далее. Будут переименованы почти все улицы названные в честь советских и русских фигур по типу: Циолковский, Васнецов, Суриков, Шишкин, Мичурин».

Сразу захотелось предложить вывезти «кровавое наследие» тех же Васнецова с Шишкиным и из Одесского художественного музея. «Нехай агрессор подавится!» — это будет справедливо. Но я не член топонимической комиссии.

К тому же ходят упорные слухи, что полотна русских классиков (их часть) «куда-то подевались» еще при директорстве Александра Ройтбурда, живописавшего не какую-то там скучную природу с былинными сюжетами, а гениталии. А проверить невозможно, ибо под эгидой войны картины русских мастеров были эвакуированы в бомбоубежища. Что ж, рано или поздно правда вскроется, и мы еще узнаем, где «растворилась» бесценная коллекция, 123 года назад дарованная музею Петербургской Академией художеств…

Но вернемся к неуемному Бабичу:

«Мы также убрали всех народовольцев-террористов: Кибальчич, Засулич, Фигнер… Уйдут из городского пространства Дмитрий Донской, Невский, Нахимов, Кутузов, Лидерс, Дежнев, Ермак. Избавимся от очень большого количества маршалов, генералов и просто легенд ВОВ — Космодемьянской, Матросова, Гастелло, Доватора».

Гулять, так гулять!

И подчеркну, что это было не частное мнение городского сумасшедшего — Бабич выразил резолюцию всех собравшихся. В частности, коллегу горячо поддержал и председатель историко-топонимической комиссии, вице-мэр Одессы Павел Вугельман:

«Украину будет восстанавливать молодое поколение, и это поколение должно вернуться к своим истокам, к историческим общественным и национальным ценностям. А как нам вернуться к этим истокам, когда улицы в центре украинского города Одесса названы в честь российских городов или советских, российских генералов, не имеющих никакого отношения к Одессе? В двадцатых годах прошлого века большевики после революции стали стремительно переименовывать улицы из-за таких соображений, как «неблагозвучие старых названий», и ради прославления своих героев. Некоторые из этих названий с нами все еще… Есть герои, деятельность которых заставляет сильно задуматься о том, можно ли говорить об их заслугах для Одессы и назвать их героями для Украины?».

Конечно, нельзя. Как и Одессу нельзя назвать Украиной.

Напомню лишь, что так раздухарился тот самый Вугельман, который вляпался в августе в скандал с «изменой родине». Тогда патриоты, включая Бабича, требовали для вице-мэра всех кар земных, так как его жена и сын снялись в фильме по произведениям Достоевского и, больше того, фильм был представлен на Московском международном кинофестивале.

«И денежки на сепарское кино давала одесская мэрия!», — шипело патриотическое кубло…

Только теперь случившееся не мешает и Вугельману, и Бабичу вместе рушить Одессу. И все это под покровительством Геннадия Труханова, который до 24 февраля бегал по судам, настаивая на возвращении проспекту Небесной сотни названия Маршала Жукова.

«Для восстановления исторической справедливости», как заверял мэр.

А впрочем, о переодевании в полете было сказано сотни раз. Гораздо интереснее тот факт, что «русский след» был найден у 164-х улиц, и это не конец.

А если учесть, что имена разного рода бандеровцев улицы стали получать только с 90-х годов, то что, спрашивается, было в Одессе от Украины? Один только проспект Шевченко получается?.. Ну вот вам и ответ на все вопросы об «украинской Одессе».