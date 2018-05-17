17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

690 просмотров

В Одессе создадут академию ВМСУ Украины

Командование Военно-морских сил ВСУ планирует в 2020 году на базе Института ВМС НУ «ОМА» создать Академию Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Одним из самых важных приоритетов Командование ВМС ВС Украины остается повышение уровня подготовки профессиональных кадров для Военно-морских сил. Для достижения этой цели предусмотрено создание на базе Института ВМС НУ „ОМА“ (Национальный университет „Одесская Морская Академия“ — ред.) в 2020 году Академии ВМС», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что в 2017 году трое курсантов ВМС ВС Украины учились в Военно-морских академиях Великобритании и Италии. Кроме того, ВМС было налажено тесное сотрудничество с Военно-морскими академиями США и Польши.