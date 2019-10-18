В Одессе создали англоязычный комикс о местных знаменитостях

18.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Департамент культуры и туризма Одесского горсовета создал англоязычный ролик, в котором в стиле комиксов рассказывается о легендарных жителях города, передает корреспондент ПолитНавигатора.



Об этом в Facebook сообщила директор департамента Татьяна Маркова.

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На видео появляются основатели города Дюк Ришелье и де Рибас, граф Воронцов, поэтесса Анна Ахматова, певец Леонид Утесов, писатель Исаак Бабель, ученый Дмитрий Мечников и другие известные одесситы, которых называют “супергероями”.

В начале октября Одессу посетил голливудский актер Том Круз.