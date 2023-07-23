В Одессе теперь своя «Буча» – ужас и спекуляции после ракетной атаки

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«…А теперь там только камни», — так заканчивался разговор одесситов утром 23 июля, когда, услышав ответ на вопрос «Вы живы?», ты узнавал, что нет больше того-то, того-то и того-то… И детского сада твоего больше нет, и Дома ученых, и музеев, и домов у одноклассников. Только камни и каркасы.

Официальная версия оперативного командования «Юг»: «Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», «Х-22» и «Искандер-К», а также применил баллистические Искандер-М». Два десятка раненых, из них трое детей; один погибший.

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Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила: «Российские нацисты выпустили по Одессе 19 ракет, сбить удалось девять».

Ночью кто-то сидел в подвалах, кто-то метался по коридорам между двух стен, используя проблески связи для созвона с родными — столько взрывов! А местные «телеги» полнились одним — видео священнослужителей с заголовками «Пропал Преображенский собор» и «Нет больше главного храма Одессы!».

Видео действительно страшные — иконостасы в огне!..

На место трагедии прибывает мэр города, спасатели тащат из храма Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Но множество православных святынь не удается спасти.

«Проклятые рашистские ракеты!», — верещат свидомые.

А опальные на Украине одесские паблики сообщают:

«Ракеты ПВО тупо падают на землю. Это полный алес. Судя по характеру разрушений собора — это не «калибр» и не «оникс». Собор стоит еще. Просто задумайтесь. 1. Осколки одинаковых размеров. 2. Разрушения явно не уровня ракеты типа Оникс/Калибр/и т. д. Половины здания просто не было бы после этого удара. Эти убогие специально запускали зенитные ракеты по сверхзвуковым, прекрасно понимая, что сбить их невозможно», – пишут авторы канала «Типичная Одесса», в качестве доказательства предлагая сравнить последствия удара российской ракетой в здание Николаевской администрации с повреждениями собора.

О, да, в «героическую работу ПВО» в Одессе уже полтора года слепо «верят». Но как не верить священнослужителям?.. Хотя знакомые с ситуацией знают: Одесская епархия уже давно не та. Это когда-то митрополит Агафангел считался одним из главных поборников единства с Русской Церковью (хотя довольно странно для человека, который голосовал за «незалежность», будучи депутатом Верховной рады). Теперь голос Одесской епархии не прозвучал при предательстве в Феофании, зато здесь всё больше мовы, тризубцев и славословий в адрес ВСУ.

Так что неудивительно, когда в одном из священнослужителей в пострадавшем от взрыва соборе пользователи соцсетей вмиг признают Андрея Пальчука по кличке «веселый дьяк», известного провокатора СБУ, который давно сдавал пророссийскую паству куда надо.

Когда простые одесситы, не желающие общаться с Пальчуком, бежали, несмотря на комендантский час, разбирать завалы храма, патриоты по вызову уже делали «правильные» выводы.

«Решится утром в Одессе хоть один священник УПЦ МП заявить о разрыве с Гундяевым и переходе в ПЦУ?», — писал спикер ОВА Братчук.

«Жаль что повреждено историческое здание, но в стенах этого здания действовал филиал КГБ. Это отличный шанс для ПЦУ взять под свое крыло собор», — предвкушал нацист Ганул.

Да, собор принадлежит УПЦ (отрекшейся от Московского Патриархата), и свидомых разрывает — с одной стороны, и о «разрушенной святыне» надо волать, и оргазмическая радость от разрушения «храма русни» не скрываема.

Главный православный храм Одессы, Спасо-Преображенский кафедральный собор, первоначально был заложен в 1794 году, а в 1936-м разрушен «как не представляющий архитектурной ценности» (вам это ничего не напоминает?). С 1996-го по 2010-й собор воссоздавался на прежнем месте. Тогда же, в 2010-м, был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В тот момент в Одессе действовала только одна раскольническая церковь «киевского патриархата» (не считая пары фанерных «каплычек»). Каких-то 13 лет и случилось это — «отдайте храм нам, абырвалг!».

А в январе нынешнего года полиция открыла уголовное производство «О незаконной приватизации УПЦ Московского патриархата здания Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора». Оказалось, эта невиданная дичь, которая явно пойдет по сценарию киевской Лавры, дело рук депутата с пониженной социальной ответственностью Алексея Гончаренко, который сегодня постит больше всего видосов из святыни, разгуливая между недожженных икон спокойно, как когда-то, 2 мая 2014 года, он ходил по Дому профсоюзов, пиная обугленных «сепаров».

И Дом профсоюзов сожгли, и собор… Все по плану.

Касательно же других разрушений, то их масштабы столь велики, что в одной заметке не перечислишь. Касательно прилетов в порт… А тут молчок. Но подъезды к нему перекрыты. Хорошо заметать следы и уничтожать улики своих преступлений, когда мирняк из-под завалов выкапывается. Очень по-украински.

Официальное заявление Минобороны РФ:

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т.г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия. С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».

Майя Пирогова, депутат парламента ДНР:

«Очень жаль, что наши следователи не имеют доступа к Свято-Преображенскому собору. Хохлы сделают из него очередную Бучу. А я не удивлюсь, если это вообще было даже не ПВО, а теракт, организованный СБУ. Согласитесь, подорвать кафедральный собор и обвинить в этом Россию – идея, тем более, что этот теракт при умелом использовании отвлечёт и от постоянных скандалов с геноцидом УПЦ».

Геннадий Дубовой, военкор, военнослужащий батальона «Ахмат»:

«Ракетный удар ВС РФ по кафедральному собору в Одессе», включенному в список культурных объектов под охраной Юнеско – плохо замаскированная акция ГРУ. Этим ударом укры надеялись прикончить разом трёх «слонов». 1.Снять возмущение православных украинцев действиями киевской власти в отношении УПЦ МП. Дескать, убивают вас русские агрессоры, потому мы и создаём «нацiональну церкву» и очищаем её от москальских агентов. 2.Деморализовать россиян, в первую очередь православных и усилить антивоенные настроения в РФ – смотрите: в том время как вы кричите о «братском народе» ваше «сверхточное» оружие убивает братьев и единоверцев. 3.Показать пресловутому мировому сообществу «очередное злодейство российских агрессоров – варварское разрушение храма, охраняемого Юнеско!», с целью побудить это сообщество ещё активнее помогать Украине деньгами и оружием».