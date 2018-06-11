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11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Одессе украли кота Жванецкого


В Одессе со здания Всемирного клуба одесситов по улице Маразлиевской украли известную скульптуру “Кота Морриса”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на странице полиции Одесской области в Facebook.

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“В Приморский отдел полиции в Одессе поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру „Кота Морриса“, которая была установлена ​​на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов”, — информируют в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причастные к похищению лица.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Фигура кота была размещена на портфеле известного писателя-сатирика. Скульптуру создали по образу домашнего любимца Михаила Жванецкого. Ее вес составляет 15 килограммов. Ее вес составляет 15 килограммов. Моррис — последний кот, установленный в апреле 2018 года в рамках “Общественного бюджета” города Одессы.

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