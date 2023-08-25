В Одессе украли миллион на стройке для ВСУ
В Одессе задержали военного чиновника, присвоившего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР ликвидировала еще одну коррупционную схему хищения оборонного бюджета во время строительства инфраструктурных объектов для ВСУ. В результате комплексных мероприятий в Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления.
По данным следствия, чиновник присвоил более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для реализации схемы он привлек директора местной строительной компании, который должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса ВСУ.
«Однако подрядчики не выполнили свои обязательства. В частности, не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения. При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности», – отчитались в СБУ.
И военному чиновнику, и директору строительной компании предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
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