В Одессе уничтожен отель с наемниками и портовая инфраструктура

Игорь Шкапа.  
25.09.2023 08:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина


Ночью ВС РФ в очередной раз атаковали объекты на территории Одессы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Ночью ВС РФ в очередной раз атаковали объекты на территории Одессы. Об этом, передает...

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По его словам, атака осуществлялась «ударными беспилотниками и двумя типами ракет».

«К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирована. Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района», – написал Кипер.

Паблик «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работы ПВО, публикует ряд видео, свидетельствующих о попаданиях в городе и традиционной криворукой работе украинской ПВО.

«Нормальным людям доброй ночи, желаем вам, чтобы украинское ПВО однажды навсегда перестало летать у вас над головами», – пишут авторы тг-канала.

Указывается, что во время взрывов можно было услышать детонацию боекомплекта, что опровергает удары по гражданским объектам.

Кроме того, зафиксировано попадание в портовый отель.

«Похоже отель в порту все. В сети несколько раз появлялась информация, что там могли находиться иностранные наемники.  Думайте», – пишет «Типичная Одесса».

«Вчера днем и особенно сегодня ночью наши ВКС (плюс ракетчики СВ и ЧФ) планомерно «выносили» инфраструктуру в районе Одессы и вокруг. Прилетов очень много. Из самых известных (ну там никак не скроешь) – это Одесский морвокзал. Но это далеко не единственный из пораженных объектов», – в свою очередь сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

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