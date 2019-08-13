В Одессе унизили высокопоставленного чиновника из Польши

13.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Советнику польского министра обороны для лекции в Одесской военной академии выделили зал с огромным портретом гетмана Богдана Хмельницкого, к которому крайне негативно относятся в Польше.

Об этом в своем блоге заявил одесский журналист Олег Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Константинов подчеркнул, что так руководство украинского военного ВУЗа относится к союзникам страны.

«В одесскую военную академию приехал советник министерства обороны Польши, отставной генерал-лейтенант Анджей Фальковский. Союзник. И как вы думаете, какой зал руководство вуза ему выделило для чтения лекций? Правильно, с огромным портретом Богдана Хмельницкого! И они еще разведчиков готовят», – написал Константинов.

В пресс-службе академии отметили, что Фальковский на два дня, чтобы прочитать лекции преподавателям ВУЗа.

«Во время двухдневного визита А. Фальковский ознакомил профессорско-преподавательский состав академии с лекциями по структуре НАТО, организации процесса принятия решений, организации процесса планирования, разработки программ и бюджета НАТО, опытом Республики Польша», – отмечается в сообщении.

Напомним, у поляков особое отношение к Хмельницкому, который, будучи гетманом Войска Запорожского, руководил казацким восстанием, в результате которого территория нынешней Левобережной Украины отделилась от Речи Посполитой и вошла в состав Русского царства. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления на лекции, посвященной польско-еврейским отношениям, сравнил Богдана Хмельницкого с Гитлером. По словам Моравецкого, в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого воспринимается в одном ряду с Холокостом.

Ране, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский парламент принял закон о героизации ОУН-УПА, причастных к резне поляков, во время визита в Киев президента Польши Бронислава Комаровского.