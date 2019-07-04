В Одессе уже пять военных кораблей НАТО – два эсминца и три фрегата

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

К причалам порта Одессы уже пришвартовались два эсминца и три фрегата стран НАТО, которые берут участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze-2019, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

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“В промежуток между 10 и 12 часами дня в Каботажную гавань были заведены 4 корабля-участника многонациональных военно-морских учений “Си Бриз-2019″: британский эсминец D37 Duncan и три фрегата – Toronto (ВМС Канады), Turgutreis (ВМС Турции) и Regele Ferdinand (ВМС Румынии). После 15 часов к причальной стенке с внешней стороны Карантинного мола был поставлен американский ракетный эсминец Carney”, – указали в порту.

Как ожидается, в ближайшее время к перечисленной группе кораблей присоединится флагман ВМС ВС Украины фрегат “Гетьман Сагайдачний”.

По информации пресс-центра ВМС ВСУ, завтра, 5 июля, в рамках учений Sea Breeze-2019 на причале №20 морского вокзала состоятся мероприятия медиа-дня “Морской компонент”.

Напомним, корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze-2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря.

Во время учений от Украины будет 9 кораблей, 2 самолета и вертолета.