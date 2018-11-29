В Одессе ВСУ кинули обгоревшую «кость»

29.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Ну вот молодой человек, таки первую победу ВС Украины уже поимели в моём городе! Причем — без единого выстрела и, что называется, на чужой территории! Вы думаете, они героически отбили десант лютых конных бурятско-мокшанских аквалангистов, посланных для захвата Привоза и знаменитой пивной «Гамбринус», заодно и Крым прихватив на кончике штыка? – Нет, все куда прозаичней и банальней. И, что характерно, как всегда — за счет одесситов.

Нынешним утром на заседании горисполкома, вице-мэр Андрей Котляр, отвечающий за связи с силовыми структурами, предложил отдать армии печально известный детский лагерь «Виктория» на Даче Ковалевского. Дескать, раз у нас военное положение, пущай защитники дорогие располагаются на здоровье! Само собой, на время оной чрезвычайщины… И решение было принято единогласно.

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Заметим, это — тот самый муниципальный лагерь отдыха, где в сентябре прошлого года погибли из-за странного пожара три девочки. Кто был виноват в этой трагедии — городские власти ли, не проследившие за строителями, построившими коттеджи из непропитанного противопожарными смесями дерева, либо — трагическая случайность, суд так и не решил. А посему, директор заведения до сих пор сидит в СИЗО. Кто-то же должен быть крайним! Да и сам лагерь до сих пор находится под судебным арестом.

Но — пан Котляр, известный своими ура-патриотическими убеждениями и связями с радикалами-активистами, убежден: этот вопрос город решит в законном порядке. Действительно, ну какой же украинский суд откажет нашей где-то непобедимой (только где?), и местами, легендарной, армии, в пристанище неподалеку от моря! Чтобы далеко не фронт не бегать в случае чего! Тем паче — само название лагеря так и просится для превращения его в бравый бивак или — лихой казацкий курень! Ведь «Виктория» по латыни значит «победа», «перэмога» на языке воинственных укров!

А то, что все там пропитано ужасом гибели детей — ну так, героям АТО не привыкать к подобному. На Донбассе и не такое видали (и творили!).

И все довольны — городские власти — предусмотрительно кинули кость «новому порядку» и армии, пусть и изрядно обгоревшую. Причем — по собственной инициативе, не дожидаясь, пока у неё отберут что-нибудь куда покруче. А военные — таким одержали свою первую «победу». То ли еще будет! Ведь я глубоко не уверен, что этой сомнительной жертвой и ограничится начинающаяся череда добровольно-принудительных даяний на алтарь алчно-воинственного украинского отечества. Таки, коготок увяз – всей птичке пропасть!