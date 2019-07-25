В Одессе за хищения вещдоков на 50 миллионов задержали экс-главу полиции области

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одессе НАБУ задержало бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию сообщили в Нацполиции.

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Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции, бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации журналистов «Слидство.Инфо», его подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет. «Вероятно, начальники одесской полиции помогали контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт», — сообщает издание.

В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка жены Головина из Луганской области приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке «Золотой бугаз» в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.

Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала — Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.

По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, полицейский сказал: «Без комментариев».

В свою очередь, заместитель директора южного теруправления НАБУ Алексей Нижниченко заявил о том, что экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании.

Запись брифинга Нижниченко обнародовал журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж – Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) 25 июля 2019 г.

«Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в 2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовалось в то время ГУ НП в Одесской области. После чего выпустили в незаконный оборот. Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость, если так можно определить, составляла 50 миллионов гривен», — рассказал Нижниченко.

Всего следствие разоблачило 4 человек, причастных к незаконному завладению табачными изделиями. Речь идет о самом Головине, его бывшем первом заместителе, а также двух руководителях частных компаний.