В Одессе задержали подростков-лимоновцев, или При чем тут Арестович?

На фоне арестов за герб СССР в «Одноклассниках» в Одессе произошло уж совсем странное событие.

По версии главнациста среди «одэсьцив» Демьяна Ганула, дело было так:

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«Малолетние долбо… бы в центре города развернули флаг «красных» убийц и наговорили на статью. Я бы родителей таких уродов отправлял на разминирование Херсонщины, а малолетки пошли бы на волонтерскую разгрузку/погрузку гуманитарки. Их уже ищут неравнодушные одесситы».

По версии же очевидцев, более приближенных к реальности, произошло следующее. Два подростка устроили что-то вроде перформанса, растянув красный с серпом и молотом флаг уже несуществующей Национал-большевистской партии России, созданной когда-то Лимоновым и Дугиным.

И в этом антураже, не особо внятно, но заявили, что «украинцы — это русские», что «война идет между духовным миром и миром теней по Платону», а закончили свой словесный пассаж призывом «идти в магазин, накупать яйца и застреливать яйцами администрацию Одессы, а потом — маршем на Киев, на Верховную Раду и прямо к Зе-банде».

Видео с участием школоты, естественно, тут же появилось в Интернете на радость всем сортам ганулов, и аукнулось в среде патриотов призывами «забить до смерти», «обмотать этой красной тряпкой, и на ближайшую «гиляку»; а от самых гуманных — «кинуть на зону, где у них кликухи будут Серп и Молот», и «наказать ватных родителей».

На следующий же день подростки были задержаны полицией по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», предусматривающей наказание с ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ннапомню, что нацисты, годами разгуливающие по городу со свастиками, не задерживались никогда.

Вообще, обо всей этой ситуации, глядя на поведение малолеток, хочется сказать главное: наркотики — зло. НО!..

Мне сразу вспомнилась история с пацаном из Одессы, который путешествовал по Украине и пел песни Цоя. Собственно, не только Цоя, но и другие запрещенные песни, потому что русские.

Так вот скандалу тогда не позволял утихнуть Арестович, который буквально догнал подростка и принудил к своей помощи и своему участию, пиарясь на парне, который явно не особо рубил в политической повестке.

«Ты не должен извиняться за песню Цоя. Потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, твое право, защищенное конституцией Украины делать, что ты хочешь, в частности, в области культуры и языка, который ты используешь в общении», – говорил тогда Арестович.

Он обеспечил пацану такую славу, что ему полиция прохода не давала, только завидев с гитарой.

Так вот не удивлюсь, что и этих двоих оболтусов, стащивших у бедных родителей флаг с запрещенной символикой и раскопавших закладку с солями, ринется спасать Арестович. Тем более что его монотонные мантры последних дней о «пропавшей и прогнившей Украине» — если он ее, конечно, не спасет — все чаще звучат в соцсетях, на митингах, ну как бы от электората, как бы от простых глубинных людей, ну или как от обдолбанных подростков.

Даже с запрещенным Днем города 2 сентября — как же, императрица Екатерина основала — Арестович приезжал одесситов поздравить. Вот и тут грех ситуацией не воспользоваться, к тому же Национал-большевистская партия и в России запрещена, так что шутки «побратымов» об эфирах у Соловьева получатся мимо кассы. Два в одном. Ну это так — на заметку «адекватникам», все еще верящих в Украину с человеческим лицом. Тем самым, которые и Зеленского когда-то выбрали.