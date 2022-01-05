В одесской маршрутке экс-атошник потребовал европейской толерантности и бесплатного проезда
В Одессе водитель маршрутки заявил желающему бесплатно проехаться украинскому карателю из «АТО», что льготные удостоверения выдают для нищих.
Соответствующую видеозапись опубликовали в местных интернет-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, бывший каратель пытался бесплатно проехать на автобусе, попытался показать удостоверение участника боевых действий. Но водитель заявил, что люди, которые ездят по таким документам, якобы являются «малоимущими» и «малообеспеченными».
Бывший ВСУшник в ответ на это включил камеру, и заявил, что такое обращение его оскорбляет.
«Это не совсем толерантно. У нас вся Европа толерантная, и мы же туда стремимся», – сказал экс-атошник.
Водитель маршрутки в конце концов решил не спорить с пассажиром и позволил ему бесплатный проезд.
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