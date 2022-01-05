В одесской маршрутке экс-атошник потребовал европейской толерантности и бесплатного проезда

05.01.2022  15:19 (Мск), Киев,
Юрий Коваленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Одесса, Транспорт, Украина
Новости Украины

В Одессе водитель маршрутки заявил желающему бесплатно проехаться украинскому карателю из «АТО», что льготные удостоверения выдают для нищих.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местных интернет-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Одессе водитель маршрутки заявил желающему бесплатно проехаться украинскому карателю из «АТО», что льготные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Так, бывший каратель пытался бесплатно проехать на автобусе, попытался показать удостоверение участника боевых действий. Но водитель заявил, что люди, которые ездят по таким документам, якобы являются «малоимущими» и «малообеспеченными».

Бывший ВСУшник в ответ на это включил камеру, и заявил, что такое обращение его оскорбляет.

«Это не совсем толерантно. У нас вся Европа толерантная, и мы же туда стремимся», – сказал экс-атошник.

Водитель маршрутки в конце концов решил не спорить с пассажиром и позволил ему бесплатный проезд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть