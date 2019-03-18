В Одесской области облили краской мемориал петлюровцам

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В городе Ананьев Одесской области неизвестные облили краской мемориал петлюровцам. По этому факту открыто уголовное производство, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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“В городе Ананьев у нас внесены сведения по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство”, – заявили в отделе коммуникации.

В полиции сообщили, что мемориал облили краской.

Ведется следствие, устанавливаются личности злоумышленников.

Напомним, в Харькове за попытку взорвать памятник боевикам УПА жительнице города дали условный срок.