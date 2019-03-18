Выборы
//exit;
18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вандализм, История, Происшествия, Украина
Просмотров:

В Одесской области облили краской мемориал петлюровцам

В городе Ананьев Одесской области неизвестные облили краской мемориал петлюровцам. По этому факту открыто уголовное производство, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В городе Ананьев у нас внесены сведения по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство”, – заявили в отделе коммуникации.

В полиции сообщили, что мемориал облили краской.

Ведется следствие, устанавливаются личности злоумышленников.

Напомним, в Харькове за попытку взорвать памятник боевикам УПА жительнице города дали условный срок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть