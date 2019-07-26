В Одесской области после скандала весь личный состав патрульной полиции вывели за штат

26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в пятницу, 26 июля, шла речь на рабочем совещании в управлении патрульной полиции в Одесской области под председательством заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

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«Во время совещания были рассмотрены вопросы работы подразделения и объявлен приказ Национальной полиции Украины о проведении реорганизации строевых подразделений управления патрульной полиции в Одесской области и откомандировании командиров батальонов и рот с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого. Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, откомандированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополь.

Фацевич подчеркнул, что на два месяца в подразделение откомандированы лучшие командиры из других управлений, которые будут нести службу на территории Одессы и области.

Кроме того, личному составу представили нового заместителя начальника управления патрульной полиции в Одесской области Дмитрия Кисличенко, который до недавнего времени занимал должность командира батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

Напомним, 7 июля руководителя патрульной полиции Одесчины Юрия Рыбака отстранили от исполнения обязанностей на время проверки ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы этой структуры. Заявления проверяла дисциплинарная комиссия.

Ранее патрульная Мельник регулярно писала критические посты в Facebook о работе управления патрульной полиции в Одессе, рассказывая о систематическом взяточничестве, установленных «планах» от руководства на количество штрафов, из-за чего полицейские занимаются нарушениями правил дорожного движения, а не более важными делами, о других проблемах в работе ведомства.

После этого сержант Мельник, по ее словам, начала получать угрозы, а на работе ей создали «невыносимые условия», чтобы она уволилась.