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Опять скандал. И главное — из-за обыденной, даже скучной, вещи.

Ну, выгнал владелец кафе рагулиху, отказавшись обслуживать ее на мове — не оголодает же. Такие, знаете ли, еще пойдут голубей обожрут. Или сожрут.

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Инцидент произошел в курортном городке Затока Одесской области. Но мог бы не произойти, не называйся заведение BURGER Z.

«Я заказ озвучила на украинском, а в ответ мне прозвучал язык оккупанта. Я попросила общаться со мной на украинском, на что услышала следующие слова: «Я не буду обслуживать вас на украинском! Покиньте заведение!» – поведала в соцсетях «потерпевшая» Валерия Яськив и вызвала полицию.

Это почему-то тоже не помогло.

«На мою просьбу сделать предупреждение об обслуживании полицейские реагировали неохотно, но вместе с ними я зашла в заведение Z, из которого нас вместе с работниками полиции снова выгнали, указав, что это «частная собственность». На улице мы разговаривали с владельцем заведения, который агрессивно защищал русский язык и сказал, что никогда ни он, ни его семья, которая вся работает в этом заведении, не перейдут на государственный язык, и им «наплевать на ваши законы».

Предсказуемо, что наместница мовного гестапо на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк тут же отреагировала на «страшное».

«Мы изучаем обстоятельства произошедшего. Я общалась с полицией. Они снова посещали заведение, взяли пояснения у владелицы, у ее сына, который отказывался обслуживать посетительницу на украинском языке. Выяснилось, что он депутат местного совета. Мне грустно, потому что снова языковой скандал и снова Одесщина. Не знаю, с чем связана эта тенденция», — наивно вопрошает мовная ведьма.

А нацист Ганул по традиции обнародовал все контакты владельцев BURGER Z, назвав их «старыми идейными сепарами, ждущими оккупантов», и традиционно настучал в СБУ.

Казалось бы, ничего нового, кроме того, что идейных сепаров жалко. Но!

Хочу еще раз акцентировать внимание на другом — месте инцидента.

Итак — это многострадальная Затока под Одессой, где на минах то и дело подрываются мирные граждане. В ожидании «вражеского десанта» нацисты заминировали там все подряд.

До СВО это была огромная база отдыха. А на базах отдыха происходит что? Правильно — там дислоцируются ВСУ. Поэтому Затока неоднократно подвергалась как ракетным атакам, так и «героической работе ПВО», и на сегодняшний день местами стерта с лица земли. К оставшимся же жителям то и дело наведывается СБУ с «добрыми советами» уезжать и ни в коем случае не рассказывать о разрушениях детально, с координатами, иначе — «на подвал».

Именно Затоку наци-пропагандисты любят демонстрировать в рубрике «До и после» прилетов (хотя «до» не очень-то отличается — «нэзалэжнисть»).

И главное — именно в Затоке находится мост, соединяющий Черное море с Белгород-Днестровским лиманом. Этот стратегический объект, состоящий из двух полос для движения транспорта и железнодорожного пути, пережил не один обстрел — укры тоже в него неоднократно попадали, однако строился в советское время, поэтому выстоял.

В связи с чем вопрос: если рагулье шарится даже в таких потенциально… даже не опасных, а ОПАСНЕЙШИХ местах, отдыхает, греет кости да еще и жрать требует, то, может, так и не ощутило «свою войну»? Ту, страшную, о которой всегда кричит, требуя у европейских папиков денег?..

Тогда и неудивительно, что о ее причинах рагулям напоминают и будут напоминать повсеместно, включая обычные кафе. Самые обычные русские кафе (парикмахерские, сапожные мастерские, прачечные, остановки…). Говорю ж — история до скуки будничная.

А что до реакции на букву Z, так у испанцев вон вообще Zorro. Но это почему-то не мешает украинским военкомам скупать там недвигу на миллионы долларов.