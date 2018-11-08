В Одесском госпитале прямо во время операции умер один из лучших военных врачей Украины

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Во время проведения операции в военном госпитале Южного региона Украины умер врач, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил волонтер ВСУ Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.

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“Ушел из жизни один из лучших врачей госпиталя, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя, Кушнир Олег Сергеевич. Он умер на рабочем месте во время проведения операции, спасая жизни другим, но не уберег себя”, – написал волонтер.