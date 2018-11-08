08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
Вооруженные силы, Медицина, Общество, Одесса, Происшествия, Украина
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В Одесском госпитале прямо во время операции умер один из лучших военных врачей Украины
Во время проведения операции в военном госпитале Южного региона Украины умер врач, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил волонтер ВСУ Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.
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“Ушел из жизни один из лучших врачей госпиталя, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя, Кушнир Олег Сергеевич. Он умер на рабочем месте во время проведения операции, спасая жизни другим, но не уберег себя”, – написал волонтер.
Метки: военная медицина, ВСУ, Одесса
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18:48 8 ноябряКиев пугает Крым мощным украинским флотом
18:35 8 ноябряИз соцсетей исчезнут фото российских военных
18:12 8 ноябряКиев рискует потерять новые территории вслед за Крымом, Донбассом и Азовом
17:38 8 ноябряУкраина пошла в морское наступление
17:06 8 ноябряОвсянников не выдержал напора Аксёнова и сдал интересы Севастополя
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16:09 8 ноябряУкраина официально подтвердила недопуск ректора Московской Духовной Акалемии РПЦ
15:06 8 ноябряУкраинские атомщики в ужасе ждут самой страшной санкции России
14:46 8 ноябряФантазия киевского режима истощается – во враги записывают всех подряд
14:06 8 ноября«Нормандские партнёры» попытались навесить очередное обвинение на РФ
13:38 8 ноября«Осколки России полетят в голову Украины» – жена Марчука
13:03 8 ноябряУ меджлисовцев отберут незаконно присвоенную землю
12:22 8 ноябряБританский полковник провоцирует ВСУ на продвижение вперед
10:44 8 ноябряВ РФ пресечена деятельность крупного украинского наркокартеля
10:30 8 ноябряНа Украине требуют усилить накал антироссийской пропаганды
9:12 8 ноябряАксенов перешел к «административному террору»
8:05 8 ноябряИтальянский посол предложил России провокацию
0:33 8 ноябряМатвиенко сравнила русские покосившиеся избы с китайскими небоскребами
0:24 8 ноября«Лицо изменилось настолько, я просто не ожидал»: Китайского министра ошарашили в Москве
0:18 8 ноябряГолодных и нищих украинцев легче натравливать на русских
23:41 7 ноябряБеглый депутат Госдумы раскрыл тайну Лукашенко
23:29 7 ноябряКогда у России закончатся нефть и газ
22:49 7 ноябряПравительство России: Крыму не хватает воды для развития промышленности
22:39 7 ноябряКак Россия будет спасать север Крыма от водной блокады Украины
22:21 7 ноябряВарварская добыча песка уничтожает уникальные пляжи в Крыму
21:56 7 ноябряКалининград попал под санкции из-за Крыма
21:47 7 ноябряПокупателей жилья в Ялте предупредили об опасности
21:34 7 ноябряВ Севастополе не успели завершить реконструкцию Малахова кургана к приезду министров из Москвы
21:17 7 ноябряРеализация ФЦП развития Крыма в Севастополе может быть остановлена
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15:11 7 ноябряВ Крыму чиновникам прислали конверты с неизвестным порошком
14:54 7 ноябряНидерланды и США решили замять тему с украинским «Буком», сбившим «Боинг»
14:36 7 ноябряКиев опасается столкновений с русскими на Азове – Украина решила кошмарить Москву в западных судах
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22:06 6 ноябряВ Крыму на аэродроме обнаружена бомба
21:55 6 ноябряПрибыльные рынки Севастополя хотят отдать в частные руки
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