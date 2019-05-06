В Одессу прибыли британские разведчики

06.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

Сегодня в Одесском морском порту пришвартовался британский разведывательный корабль HMS Echo.

Об этом сообщает местное издание новостей «Timer», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«HMS Echo является многоцелевым гидрографическим судном океанского типа. Его основное назначение – проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций, поддержка амфибийных операций. Также возможно использование судна в качестве корабля управления морскими операциями противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов», – сообщили в издании.

Визиту западных партнёров порадовался первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов.

«Это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива, и он очень важен для нашего государства», – отметил он.

Отметим, что в декабре 2018 года корабль уже посещал Одесский порт в рамках миссии НАТО по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море. В этот раз HMS Echo пробудет в Одессе до 9 мая, после чего запланированы совместные учения с украинскими ВМС в открытом море.