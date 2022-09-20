Алла Пугачёва провоцирует бунт в интересах Семьи Ельцина?

За демаршем Аллы Пугачёвой против СВО может стоять так называемая «партия паразитов» в российской власти – людей, сидевшие на финансовых потоках во времена хороших отношений с Западом, и готовых сейчас пойти на любые уступки по Украине ради сохранения денежной прибыли.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорят про «войну башен» и про то, что есть условная партия «ястребов», которые хотят продолжения войны, которые готовы пойти на всё, чтобы победить Запад, на любые формы изоляции, на любые формы гибридной и не гибридной войны. В эту группу обычно кого причисляют, естественно, Кадырова, Медведева, Патрушева ну и так далее. Ну, это медийные фигуры. То есть понятно, что войну как войну поддерживает абсолютное большинство, во-первых, населения. Оно считает происходящее на Украине войной справедливой. Войной освободительной. Войной отечественной. И выразителями интересов, мнений, чаяний этих десятков миллионов людей являются должно существенная часть политической элиты. Людей, принимающих решения в разных структурах, министерствах, ведомствах, в аппарате. Известных, неизвестных, кого угодно. Но есть огромный пласт, я подозреваю, что больший по размеру, для кого всё это не кость в горле, а удавка, которая их душит. Проволочная удавка причем. И они готовы абсолютно на всё, чтобы эту удавку со своей шеи скинуть, чтобы вдохнуть. Они не представляют, они не видят жизни в другой конфигурации и они, наверное, и правы – для них другой альтернативы и жизни просто не существует. Люди, которые во многом построили вот эту систему, экономическую прежде всего. А политическая, и я в этом смысле согласен, с марксистско-ленинским учением, является продолжением экономической надстройки, у них просто в другой конфигурации места нету. Люди, которые сидели на правильных, хороших, интересных, жирных местах в рамках вот этой оффшорно-либеральной экономики, к другой экономике, неважно, причём, в какой, – будь то экономика открытого типа по типу немецкой или американской, – им там места нет. Потому что они –ничтожества, которые ничего не умеют. Они паразиты… Но и в другой экономике, в экономике государственного мобилизационного капитализма, который воюет с половиной мира, – им места тоже нет. По той же самой причине они ничтожны и бессмысленные паразиты. Они высасывают ресурсы из экономического организма, ничего ему не отдавая взамен. Поэтому они будут биться за возвращение, даже не возвращение, ведь эта модель ещё никуда не ушла на самом деле. Это у некоторой группы идеалистов есть надежда, что всё поменяется, просто есть надежда, что мы уйдём от этой модели. Поэтому, вот, если хотите, Алла Пугачёва в настоящий момент она стала фронтвуменом, фронтменом, выразителем чаяний, очередным инструментом, который поможет развернуть вот этот старый, тяжелый линейный корабль под названием Россия в сторону. Назад, точнее», – сказал Мардан.

Военный эксперт Владислав Шурыгин напоминает о давних связях Аллы Пугачевой с семьей Бориса Ельцина.

«Алла Пугачёва о своём участии в выборах Ельцина 1996 года: «Я взяла за свои выступления очень большие деньги. Мне, например, непонятно, из-за чего поднялся весь этот шум с выносом из Белого дома коробки с полумиллионом долларов. К чему делать вид, будто артисты участвовали в предвыборных шоу бесплатно? Не было выступлений из идейных соображений, не было! И это нормально, во всём мире выборы стоят дорого». Сегодня она пафосно рвет кофточку на старых грудях: «моя любимая страна…». Двадцать четыре года назад Пугачёва цинично пропихивала вечно пьяное, психически деградировавшие существо в президенты России за «очень большие деньги». И ей было глубоко плевать, что от его решений погибнут многие тысячи её сограждан, что Россия будет вымирать со скоростью миллион человек в год! Бабло победило совесть! Теперь она заходится в экзальтации: «…я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели…». Вы ей верите? Верите этой старой, циничной, прожженной и прокуренной бабке? Я не верю ей ни секунды! Очень хочется спросить её в лоб: «А за какие бабки, бабуля, вы теперь взялись «мочить» власть? Кто оплачивает пафос?» – комментирует Шурыгин.