В одной из больниц Севастополя орудовала злостная заукраинка-русофобка. Была схвачена, но уже отпущена к пациентам
В Севастополе задержали активистку украинских телеграм-каналов «Крымский ветер» и «Жовта стричка» (желтая лента), отправлявшую фото антироссийских лозунгов.
Ею оказалась 55-летняя медработник одной из больниц города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Фотографии с антироссийскими лозунгами на фоне узнаваемых мест Севастополя в украинских националистических телеграм-каналах выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД. Оперативники установили личность фотографа и задержали.
«Была задержана сотрудниками полиции за связь с «Крымским ветром» и координатором «Жёлтой стрички». Для них фотографировала надписи «Крым – это Украина», «Севастополь – это Украина» по городу Севастополю. Свою вину признаю», – сообщила задержанная после общения с оперативниками.
На первый раз «заукраинка» отделалась официальным предостережением о недопустимости осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также иных действий, создающих условия для совершения преступлений и правонарушений.
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