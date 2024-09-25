В одной из больниц Севастополя орудовала злостная заукраинка-русофобка. Была схвачена, но уже отпущена к пациентам

Любовь Смирнова.  
25.09.2024 23:54
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина, экстремизм


В Севастополе задержали активистку украинских телеграм-каналов «Крымский ветер» и «Жовта стричка» (желтая лента), отправлявшую фото антироссийских лозунгов.

Ею оказалась 55-летняя медработник одной из больниц города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе задержали активистку украинских телеграм-каналов «Крымский ветер» и «Жовта стричка» (желтая лента), отправлявшую...

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Фотографии с антироссийскими лозунгами на фоне узнаваемых мест Севастополя в украинских националистических телеграм-каналах выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД. Оперативники установили личность фотографа и задержали.

«Была задержана сотрудниками полиции за связь с «Крымским ветром» и координатором «Жёлтой стрички». Для них фотографировала надписи «Крым – это Украина», «Севастополь – это Украина» по городу Севастополю. Свою вину признаю», – сообщила задержанная после общения с оперативниками.

На первый раз «заукраинка» отделалась официальным предостережением о недопустимости осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также иных действий, создающих условия для совершения преступлений и правонарушений.

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