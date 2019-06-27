В одной из бригад ВСУ на Донбассе «налево» ушло всё топливо неисправной техники

27.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Офицеры службы материального обеспечения одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», продали местному населению топливо, списанное на технику, находящуюся в нерабочем состоянии.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.



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Он отметил, что моральные качества командиров соединений, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС» остаются на низком уровне, по-прежнему имеют место инциденты, связанные с продажей имущества и горюче-смазочных материалов гражданскому населению.

«Должностными лицами роты материального обеспечения 14-й бригады ВСУ в течение июня продано пять тонн бензина и три тонны дизтоплива, которые впоследствии списаны как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии”, – рассказал Иван Филипоненко.

По его информации, в связи со вскрытием данного факта в 14-ю бригаду ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба оперативно-тактической группировки «Север» для проведения разбирательства.