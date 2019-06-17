17.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В одной из бригад ВСУ неисправность техники достигла 70 %

В одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», выявлены неисправности у 70% техники.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комиссией штаба «ООС», работающей в подразделениях 25-й бригады ВСУ, вскрыт факт повреждения смазочной и охлаждающей систем двигателей, течи масла и охлаждающей жидкости у 70 процентов колёсной и гусеничной техники бригады. Техническое обслуживание техники не проводится», – сообщил он.

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