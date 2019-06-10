10.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В одной из частей ВСУ на Донбассе страдают от вшей и кишечной палочки

В одной из украинских воинских частей, находящейся в зоне «ООС», выявлены кишечная палочка и педикулёз.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, положение дел в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ заставляет командование идти на крайние меры.

«В настоящий момент в бригаде работает комиссия под руководством заместителя командующего «ООС» по вопросам тылового обеспечения. Комиссия выявила множественные нарушения в вещевом, продовольственном и банно-прачечном обеспечении», – сообщил Иван Филипоненко.

Он также добавил, что в связи с неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями у 70 военнослужащих выявлен педикулёз, а в местах, предназначенных для приготовления пищи, обнаружена кишечная палочка, проводится санитарная обработка пищевых блоков.

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