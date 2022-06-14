В одной из гимназий Краснодара учитель на уроках оскорбляла бойцов СВО и символы Победы

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Новости Украины

Педагог 92 гимназии Краснодара периодически устраивала русофобскую пропаганду на своих уроках, оскорбляя ВС России и символы Победы.

Такую информацию опубликовали неравнодушные жители в краснодарских Telegram-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что педагог – бывшая жительница Украины Воронина Маручана. Примечательно, что родители постоянно жаловались на педагога директору Мозляевой Виктории, однако директор никаких мер не принимает. Также к сообщению был приложен файл с аудиозаписью фрагмента одного из таких «уроков».

«Не ходите в чужую страну, тогда в собственной к звукам не будете прислушиваться. Ваше счастье, что мы живём не в Белгородской области. Есть пословица: жить – Родине служить. А если Родина не права? Государство не умеет разговаривать, а когда слов не хватает, начинает хвататься за ядерную кнопку. Вы бантиками обвешались – а зачем, что за этим стоит? (Дети: Солдаты, погибшие, Великая Отечественная война, поддержать…) Бедных детей вот так вот пометили клеймом», – вещала педагог.

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он изучил инцидент и сообщил, что учительница (она же председатель школьного профкома) тихо уволилась по «собственному желанию», а пятиклассник, осмелившийся вынести сор из избы, начал подвергаться «жесткому преследованию со стороны администрации образовательного учреждения» (цитирую обращение ко мне отца).

«Дошло до того, что мальчика вызвали на заседание Совета профилактики для постановки на внутришкольный учет; при том, что он учится на «пятёрки», а родителей – ещё вчера награждали благодарностями за примерное воспитание. Отец также пишет, что уволившаяся учительница продолжает приходить в школу, обещает восстановиться уже в новом году, и директор ее всемерно поддерживает. Поддерживает Маручану Воронину и ряд родителей, которые даже составляют петиции в ее защиту», – сообщил депутат.

Он добавил, что уже отправил обращения губернатору и прокурору Краснодарского края, с просьбой разобраться и навести порядок в этой ситуации.

«Я также лично проинформировал о ней министра просвещения Сергея Кравцова. Считаю, что таких учителей – нельзя подпускать к детям на пушечный выстрел!» – написал в своём тг-канале Хинштейн.