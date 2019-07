В офис принадлежащей Порошенко инвестгруппы ICU пришли с обысками по делу «Роттердам+»

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+».

Об этом сообщается в заявлении компании.

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия «не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст».

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела «Роттердам+» — открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№ 52017000000000209).

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку (юристу Петра Порошенко) и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% — экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал ешще один человек Порошенко – Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

«В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями — ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc( одна из компаний бизнесмена Рината Ахметова – Ред)», — указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

«Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению № 289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли», — говорится в материалах НАБУ.

«Роттердам+» – коррупционная формула ценообразования в жнергетике времен президентства Петра Порошенко, на которой наживались одновременно структуры олигарха Рината Ахметова и окружение самого Петра Порошенко. После прихода к власти нового президента Владимира Зеленского, резко критиковавшего эту схему в период предвыборной кампании, действие формулы «Роттердам+» было прекращено.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, сегодня НАБУ также проводит обыски в принадлежаших Порошенко корпорации «Богдан», а также в клубе «5 элемент». Обыск связан с уголовным делом о многомиллионных хищениях в оборонке.