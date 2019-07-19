В офисах компании и спортклуба Порошенко идут обыски по делу о хищениях в оборонке

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях автомобильной компании «Богдан Моторс», а также в принадлежащем Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко в спортивном клубе «5 элемент», передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам», — сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Предварительная правовая квалификация дела — ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).

Расследование детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор», более известный как элитный фитнес-клуб «5-й элемент», принадлежит нескольким акционерным обществам, а конечными бенефициарами являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник, нардеп Игорь Кононенко.

Ранее детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб «5 элемент», принадлежащий Петру Порошенко. Однако правоохранителей не пускали в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата.

В партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” уже заявили о “репрессиях” в отношении экс-гаранта. А инициатор уголовного преследования Порошенко, украинский юрист Андрей Портнов высмеял эту версию.

“Партия Порошенко заявила, что обыски в его компаниях являются политическим давлением. Думаю, в вопросе Порошенко это не имеет никакого значения. Он должен пройти через всё, что пять лет организовывал для других. Обыски, уголовные дела, наручники, тюрьма, давление на друзей и семьи, топтание грязными ботинками по детским вещам, давление на друзей и партнёров, конфискация имущества, жесткие заголовки СМИ и угрозы уличной расправы.

Только вперёд, чтоб голову не успевал поднимать. Каждый день должен просыпаться в кошмаре и воспоминать о своей тупости и надменности”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.