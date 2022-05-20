В офисе Зеленского облили помоями бывшего канцлера ФРГ

20.05.2022  09:10 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Германия, Дзен, Киев, Политика, Скандал, Украина
Новости Украины

 


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На Банковой не удержались от злорадных комментариев в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которого за связи с Россией в Германии лишили привилегий, связанных с руководством правительством в прошлом.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя ситуацию с Герхардом Шредером.

«Европейские санкции и лишение личных привилегий — бесславный конец экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. В конце всегда приходится платить по счетам. Презрение от собственного народа и истории — такова судьба каждого лоббиста путинского режима в Европе», – написал Подоляк в своем Twitter.

Напомним, Европейский парламент в четверг одобрил резолюцию, где призвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера уволиться из совета директоров Роснефти.

Резолюция также касается бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая также входит в совет директоров Роснефти. В случае отказа против них должны быть введены санкции.

Отметим, это далеко не первый случай, когда марионетки из киевского режима повышают голос в адрес политической элиты ФРГ, откровенно хамят и грубят немецким политикам. Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник обозвал нынешнего канцлера ФПГ Шольца “обиженной ливерной колбасой”. Позже Мельник со своей женой Светланой выложили в Сеть специальное издевательское фото для троллинга Шольца.

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